A Seveso l’ottava edizione del premio nazionale letterario “Emanuela Radice”: vince Maria Rosaria Fonso con “Concerto per la mano sinistra”. Silvia Corti si aggiudica invece la seconda edizione del concorso fotografico.

Premio letterario 2025

Maria Rosaria Fonso con l’opera “Concerto per la mano sinistra” si aggiudica l’ottava edizione del concorso letterario nazionale “Emanuela Radice” promosso dall’associazione Bottega Letteraria. Ad ospitare la premiazione la sala conferenze della Fla. Il premio, giunto all’ottava edizione, era incentrato sul tema “Musica e strumenti”. Aperto a tutti gli autori maggiorenni, il racconto non doveva superare i 12mila caratteri. Ad aggiudicarsi il primo premio, come detto, Maria Rosaria Fonso, che ha vinto anche il Premio Giuria Tecnica. Al secondo posto Daniele Rossi con “La coda” e al terzo “Quando suonavo il bombardino” di Massimo Brusasco. Il Premio della Critica è andato a “L’amore consiste in questo” di Giovanna Sgherza; il Premio Associazione a “L’accordo che manca” di Maria Lucia Passador e il Premio Sorriso a “Forse sarà la musica” di Rosella Bottallo.

Concorso fotografico

Oltre all’ottava edizione del premio letterario, l’associazione, in collaborazione con il Circolo Fotografico Inverigo Bfi, ha promosso la seconda edizione del premio fotografico nazionale “Emanuela Radice”. Stesso tema, “Musica e strumenti”. Prima classificata Silvia Corti con “Shhhhh”. Al secondo posto “The Trumphet” di Junio Durante e, al terzo posto, Laura Magistrelli con “Gestualità”.