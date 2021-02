Quattro incontri con la bellezza promossi a febbraio e marzo dall’Università del Tempo Libero della Valle del Lambro di Triuggio.

Incontri con la bellezza

Quattro incontri a partire da venerdì 19 febbraio dalle ore 16.30 alle 17.30 durante i quali verranno illustrate iconografie artistiche a tema sacro. I temi in programma sono i seguenti: “Le tentazioni nel deserto” (venerdì 19 febbraio), “Il vaso di Nardo” (venerdì 5 marzo), “La Resurrezione di Nain” (19 marzo), “L’ultima cena” (26 marzo). E’ possibile prenotare anche un singolo appuntamento a scelta. Le iscrizioni si ricevono entro mercoledì 17 febbraio indicando nome, cognome, mail, con messaggio whatsapp al 339-1908642.

Le altre lezioni online

L’Università del Tempo Libero della Valle del Lambro propone una serie di nuovi corsi online, ai quali ci si può iscrivere con le stesse modalità sopraindicate. Inglese 1 con il docente Bruno Barbaglia, ogni giovedì, per 1o lezioni, dal 4 marzo al 13 maggio, dalle 14.45 alle 16. La mente è una cosa meravigliosa con Daniela Sirtori, ogni giovedì per 7 lezioni, dal 4 marzo al 22 aprile, dalle 20.30 alle 21.30. Tedesco livello B1 verso il B2 con Plinia Mancin, ogni mercoledì per 10 lezioni, dal 3 marzo al 12 maggio, dalle 21 alle 22. Piante officinali, funghi medicinali con Claudio Pozzoli, ogni lunedì per 8 lezioni, dal 1 marzo al 26 aprile, dalle 18 alle 19. Incontri con la matematica con Domenico Ciceri, ogni giovedì per 6 lezioni, dal 4 marzo al 15 aprile, dalle 17 alle 18. Avvicinamento al vino con Daniele Sangiorgio, ogni venerdì per 5 lezioni, dal 12 marzo al 16 aprile, dalle 21 alle 23. Aging is art (Invecchiare è un’arte, allena la mente!) con Serenella Corbetta, ogni giovedì per 6 lezioni, dal 4 marzo al 16 aprile, dalle 18 alle 19. Quattro passi tra le stelle con Maurizio Bertolini, ogni martedì per 8 lezioni, dal 16 marzo all’11 maggio, dalle 15 alle 16. I tre regni del viaggio dantesco con Angelo Crippa, ogni mercoledì per 9 lezioni, dal 17 marzo al 12 maggio, dalle 15.45 alle 16.45.