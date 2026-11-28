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È già un successo da record, ma c’è ancora tempo per lasciarsi conquistare dalla grande arte. La “Dama col liocorno” di Raffaello ha superato quota trentamila visitatori al Must di Vimercate e, proprio alla luce dello straordinario afflusso di pubblico, la mostra resterà aperta tre giorni in più rispetto al programma iniziale. La chiusura, inizialmente prevista per venerdì 11 dicembre, è stata infatti spostata a lunedì 14.

Un fine settimana aggiuntivo per consentire a un numero ancora maggiore di persone di ammirare da vicino uno dei capolavori del maestro urbinate, arrivato in Brianza grazie a un progetto che ha saputo richiamare visitatori da tutta la Lombardia.

Un successo oltre ogni aspettativa

I numeri raccontano la portata dell’iniziativa: dal giorno dell’inaugurazione, lo scorso 29 ottobre, il Museo del Territorio Vimercatese ha registrato una media di circa mille ingressi al giorno. I fine settimana, in particolare, hanno fatto segnare ripetutamente il tutto esaurito, con prenotazioni che hanno lasciato fuori una parte del pubblico interessato.

Il traguardo dei trentamila visitatori, raggiunto il 27 novembre, permette di superare ampiamente il precedente record territoriale: quello della mostra “Venere che benda Amore” di Tiziano, allestita lo scorso anno a Carate Brianza, che aveva totalizzato circa 25 mila ingressi.

Un risultato importante per Vimercate e per l’intera Brianza, che conferma quanto la possibilità di incontrare da vicino opere di assoluto prestigio possa suscitare interesse anche al di fuori dei tradizionali circuiti museali.

Tre giorni in più per il pubblico

La proroga è stata concordata dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, promotrice dell’iniziativa insieme a Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, Galleria Borghese, Comune di Vimercate ed Edison, main partner del progetto.

«Abbiamo ascoltato i segnali che arrivano dal territorio – ha spiegato Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro -. Il tutto esaurito fatto registrare ogni weekend di esposizione non ha purtroppo permesso ad alcuni che hanno impegni lavorativi o familiari negli altri giorni della settimana di poter apprezzare da vicino quest’opera meravigliosa».

Da qui la decisione di prolungare l’esposizione, mettendo a disposizione un fine settimana supplementare e offrendo un’ulteriore opportunità a chi non era ancora riuscito a prenotare.

Soddisfatto anche il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, che ha sottolineato il valore del risultato e il lavoro svolto dall’amministrazione. Dall’organizzazione degli spazi all’accoglienza, dalla gestione delle prenotazioni alla viabilità e alla sicurezza, il successo della mostra ha richiesto un impegno significativo da parte degli uffici.

«Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra», ha commentato il primo cittadino, invitando chi non ha ancora visitato l’esposizione ad approfittare degli ultimi giorni disponibili. L’ingresso è gratuito, ma è consigliabile prenotare la visita.