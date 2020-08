Ciak si riparte. Una data da segnare sul calendario: il weekend del 5 e 6 settembre riapre il cinema teatro Nuovo ad Arcore.

Riapre il Cinema Teatro Nuovo ad Arcore

Tutto è pronto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza indicati dai decreti ministeriali. Lo staff ha provveduto alla sanificazione della sala, la distanza è garantita, i percorsi obbligatori segnalati. Nulla è stato

tralasciato per rendere sicure e piacevoli le ore trascorse in sala.

I film in programma

Si riparte con un grande film della Walt Disney: “Onward. Oltre la magia”.

Il film particolarmente indicato per le famiglie è ambientato in un immaginario mondo fantastico abitato da troll, gnomi, draghi e unicorni, e racconta la storia di due adolescenti affascinati dalla magia.

Un altro importante appuntamento da segnare sul calendario è il 17 settembre. Riprendono i giovedì d’essai con un bellissimo film – evento ad ingresso libero. E’ in programma “Solo cose belle” La commedia racconta la storia di una bizzarra casa-famiglia , ispirandosi all’esperienza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi nel 1968.

Per l’occasione è stato invitato anche il regista del film Kristian Gianfreda e l’attore Carlo Maria Rossi. La serata sarà condotta dal critico cinematografico Beppe Musicco che sarà presente per tutti i giovedì d’essai in programma.

La programmazione teatrale

Per i numerosi appassionati di teatro la struttura chiede di pazientare ancora un po’. La stagione è in fase di allestimento e la partenza subirà qualche mese di ritardo. Per gli abbonati e per i possessori di singoli biglietti è confermata la ripresa di due spettacoli sospesi la scorsa stagione.

Si tratta di “Manicomic“, l’irresistibile spettacolo della Rimbamband, con l’accurata e ironica regia di Gioele Dix e “Così parlò Bellavista” adattamento teatrale del famoso film – romanzo di Luciano De Crescenzo, con

la partecipazione di Marisa Laurito.

