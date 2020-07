Ribaltamento sulla A4, grave caduta a Nova Milanese SIRENE DI NOTTE

Diversi interventi di soccorso nella notte appena trascorsa. Tra i più rilevanti segnaliamo un ribaltamento in A4 e una caduta a Nova Milanese.

Grave caduta a Nova Milanese

Quest’ultima ha coinvolto una ragazza di 24 anni, soccorsa in via Magellano intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono arrivati i volontari della Croce rossa di Cinisello e l’automedica, assieme ai Carabinieri della compagnia di Desio. La giovane ha ricevuto le prime cure sul posto è poi è stata trasportata all’Ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo.

Ribaltamento in A4

Sempre nella notte si è verificato un incidente stradale sull’Autostrada A4, nel tratto tra Trezzo e Cavenago-Cambiago. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di un ribaltamento in cui è rimasto coinvolto un 37enne. Sul posto, in codice rosso, sono arrivati i volontari della Croce azzurra di Trezzo, ma anche i Vigili del fuoco. Fortunatamente dopo la prima assistenza medica sul posto, l’allarme è parzialmente rientrato e il 37enne è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Vimercate.

Soccorso un 17enne a Monza

Nella notte segnaliamo anche l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Monza e Brianza, in piazza Trento e Trieste. Qui, intorno all’una e venti è stato soccorso un 17enne che sarebbe rimasto vittima di una caduta. Il giovanissimo è stato trasportato al San Gerardo in codice verde.

