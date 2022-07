Prima la pandemia e lo stop alle lezioni. Poi il periodo dei corsi a distanza. Oggi, finalmente, l'annuncio della ripresa dei corsi in presenza dell'Università del Tempo Libero.

Ripartono in presenza i corsi dell'Università del Tempo Libero

E' davvero una buona notizia quella arrivata oggi alle centinaia di persone che ogni anno frequentano le aule del TeatrOreno e che negli ultimi due sono stati costretti dapprima a uno stop e successivamente a frequentare i corsi a distanza. Da settembre le lezioni riprenderanno in sede per tutti.

Un ritorno fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Vimercate che, grazie all’intesa con la

parrocchia di San Michele per utilizzare la sala teatrale, si prepara ad accogliere le centinaia di persone iscritte ai vari corsi proposti dal Comune.

Significativo il passaggio nella gestione dell’iniziativa al settore culturale, in particolare all’impegno organizzativo della Biblioteca Civica di Vimercate, con cui è iniziato un importante dialogo anche per i contenuti dei corsi.

Il progetto di UTL va avanti ormai dal lontano 1987 per diffondere cultura ed educazione alla cittadinanza

indipendentemente dall’età anagrafica. Le lezioni partiranno ufficialmente giovedì 6 ottobre, mentre il 3 ottobre si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, per un’utenza che può arrivare fino a 516 iscritti suddivisi in due turni da 258 allievi ciascuno.

Iscrizioni e lezioni

Le materie spaziano dalla filosofia alla storia dell’arte, passando per la letteratura femminile e le scienze ambientali. Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca Civica di Vimercate di Piazza unità d’Italia da martedì 5 luglio fino al 13 agosto 2022.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il giovedì in due turni: dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19. Il costo di

iscrizione è di € 80. Ogni iscritto riceverà una e-mail di accettazione in cui saranno comunicati il turno di

assegnazione e le modalità e i tempi per il pagamento. L’iscrizione sarà convalidata a pagamento avvenuto.

"Un ritorno importante per la cultura e la formazione"

“La richiesta per il ritorno di questo servizio era continua, segnale dell’importanza che ricopre per i cittadini. –

ha spiegato l’assessora alle attività culturali Elena Lah – La ripartenza è stata possibile grazie a un lavoro di

squadra che ha visto i promotori dell’UTL lavorare a fianco del Comune, in particolare della Biblioteca,

rendendo possibile un ritorno importante per la cultura e la formazione continua delle persone.”

(Nella foto: Il gruppo di lavoro che ha permesso la riattivazione dell’Università del Tempo Libero: da sx

Franco Iotti, la Dirigente del settore cultura Maria Grazia Verderio, Laura Lorenzi, l’assessora Elena Lah,

Giusi Castellini e la direttrice della Biblioteca Giulia Villa).