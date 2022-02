Ingresso gratuito

L'esposizione è aperta al pubblico, con ingresso gratuito e obbligo di Green Pass rafforzato, dal 19 febbraio al 4 marzo.

Dalla sinergia tra artista, gallerista, curatore e Villa Tittoni Traversi a Desio, prende vita “IN_natural Observatory” di Emanuele Magri.

Ripartono le mostre in Villa Tittoni, si comincia con Emanuele Magri

Si tratta di una mostra ibrida, dove s’inscena la fervente creatività dell'artista, unita a un lessico fanciullesco e immaginifico, spaziando tra pittura, scultura, collage, installazione, performance, poesia visiva: universi eccentrici e carichi di stimoli, varco d'accesso alla forma più istintuale ed autentica dell'arte.

Quattro le sezioni tematiche create al secondo piano di Villa Tittoni, che ospita il Museo Scalvini (Milano, 1908-2003 ). Ma quel che emergerà è sicuramente il percorso espositivo per valorizzare la Villa, protagonista assoluta della mostra volta a materializzare il racconto artistico di Magri. Un artista poliedrico, insofferente ai canoni estetici classici, con opere inedite, non scontate, dai colti riferimenti e storie che rimandano ad altre visioni e creazioni, proprio come i suoi - Innesti – che accompagneranno il visitatore dalla prima all’ultima sala.

"Finalmente ripartono le esposizioni in Villa Tittoni - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Miriam Cuppari. Si dà inizio ad un calendario di mostre che ci accompagnerà fino al prossimo autunno, all'interno della meravigliosa cornice della nostra Villa. Riprendiamo con entusiasmo un filo di dialogo con il pubblico attorno a diversi progetti espositivi proposti dal maestro Cristiano Plicato, curatore dello spazio Scalvini, frutto del lavoro portato avanti dal coordinamento dell'ufficio cultura".

Quando apre

La mostra aprirà i battenti il prossimo 19 febbraio e sarà visitabile fino al 4 marzo. L'esposizione è aperta al pubblico, con ingresso gratuito e obbligo di Green Pass rafforzato, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00.

Per appuntamenti prenotare allo+393495134975