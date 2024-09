A Seveso ritornano "I Lunedì in Biblioteca", l'iniziativa proposta dalla commissione Cultura-Biblioteca per promuovere la lettura.

Ritornano I Lunedì in Biblioteca

Si tratta di tre incontri con gli autori in programma nei locali della biblioteca civica Villa Del Sole, in corso Garibaldi. Il primo è fissato già per lunedì 23 settembre: Cristiano Guarneri presenterà il suo libro, "Marta fuori dal guscio". Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 21 ottobre: ospite Maurizio Giovagnoni e il suo libro "Di ombra e di luce". Infine, lunedì 18 novembre ci sarà Alessandro Rivali che presenterà al pubblico "Il mio nome nel vento".

Sarà attivo il servizio del prestito libri

Tutti e tre gli appuntamenti della rassegna di incontri con l'autore per la promozione della lettura cominciano alle 21. Nelle serate dell'iniziativa sarà attivo il servizio al banco di prestito dei libri.