Ultimi botti per le "5 Stagioni" del cineteatro Pio XII di Ronco Briantino. Dopo il grande successo degli eventi estivi, la sala della parrocchia si appresta ad aprire il sipario per gli ultimi appuntamenti.

Ronco Briantino, ultimi botti per le "5 Stagioni" del Pio XII

Le «5 Stagioni» del Pio XII aprono le porte dell’autunno. Ultimi botti per la rassegna cineteatrale che, segnando la ripresa delle attività culturali, ha accompagnato l’estate di tanti ronchesi con una programmazione ricchissima a variegata, adatta a tutti i palati. Dopo la pausa agostana, il sipario tornerà ad aprirsi con due appuntamenti dedicati principalmente ai ragazzi. Il primo, «Amici In(di)visibili», in agenda per sabato 25 settembre; il secondo, il successivo 2 ottobre, quando sul palco del teatro parrocchiale andrà in scena «La famiglia Mirabella».

Verso la festa patronale

Venerdì 8 ottobre sarà poi la volta della grande prosa, con «L’amor che move il sole e l’altre stelle» di Corrado Tedeschi: un sentito omaggio ai 700 anni dalla nascita del sommo poeta Dante Alighieri, la cui opera maestra tornerà a vivere proprio grazie a questo imperdibile spettacolo. Ultimo appuntamento, ma non certo per importanza, sabato 9 ottobre, con «Residence Bella Verona» il gran finale della rassegna, coronamento di un fine settimana dedicato a teatro e disabilità: poco prima, infatti, si esibiranno sul palco per la prima volta i partecipanti al laboratorio teatrale de «La Rosa Blu». L’ultimo evento della manifestazione coinciderà anche con la festa patronale di Ronco Briantino.

Per info e prenotazioni

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito del teatro Pio XII, oppure scrivere all’indirizzo mail info@cineteatropioxii.it. Viste le limitazioni anti Covid attualmente in vigore, per ogni spettacolo è fortemente consigliata la prenotazione (327.4332160) e per accedere alla sala sarà necessario esibire il Green Pass. La biglietteria è aperta il lunedì dalle 17.30 alle 19; giovedì dalle 20.30 alle 21.30; sabato dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 18. Il costo dei biglietti è uguale per tutti gli spettacoli in programma: intero 10 euro, ridotto 5 euro.