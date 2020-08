Scopri i luoghi del cuore più votati in Brianza. Sono 282 i capolavori della nostra Provincia in corsa nell’iniziativa promossa dal Fai, il Fondo ambiente italiano. Il più votato di MB è Villa Mirabellino del Parco di Monza.

E’ Villa Mirabellino del Parco di Monza il luogo più amato nella nostra Provincia stando alla classifica del Fai, il Fondo ambiente italiano. E’ l’unico luogo al momento nei primi 500 classificati (si trova in 440esima posizione con 263 voti) tra le migliaia di bellezze che si possono votare. Fra le bellezze brianzole, seguono il Deposito dei tram di Desio (212 voti che valgono la 547esima posizione) e la Torre Elettra di Vimercate (193 voti per il 600esimo posto in classifica).

Nella top ten incontriamo anche Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, la Chiesa di San Francesco a Monza, l’Oratorio San Giuseppe a Briosco, Palazzo e Parco Arese Borromeo a Cesano Maderno. Altri tre luoghi monzesi dall’ottavo al decimo posto in classifica: il Parco di Monza, il Mulino del Cantone e la Grotta del’orso nei Giardini reali.

Premi per i luoghi più votati

Ricordiamo che sono stanziati 50.000 euro per il primo classificato nazionale, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo, a fronte della presentazione di un progetto. È previsto lo stanziamento aggiuntivo di 5.000 euro per i luoghi che superano i 50.000 voti indipendentemente dalla posizione in classifica, sulla base di specifici progetti da presentare al Fai.

Il luogo che raccoglie più voti via web, a esclusione dei primi 3 classificati, sarà oggetto di un video promozionale realizzato da un operatore professionale incaricato dal Fai. Al momento la classifica generale, in continua evoluzione, è guidata da Castello e Parco di Sammezzano (16.080 voti), a Reggello (Firenze), seguono il Ponte dell’acquedotto a Gravina di Puglia (11.193 voti) e la Bergamo Alta (11.167 voti).

E’ la decima edizione dell’iniziativa

In questi anni – quella del 2020 è la decima edizione dell’iniziativa – sono stati oltre 37.000 i progetti che hanno ricevuto voti dai cittadini. E’ possibile esprimere la propria preferenza andando sul sito apposito oppure votare quando si è in visita ai luoghi del Fondo ambiente italiano. Un voto che non è fine a se stesso, in quanto i luoghi più votati vengono poi sostenuti anche economicamente. Sinora sono stati ben 119 i progetti sostenuti dal Fai a favore di luoghi d’arte e di natura, in 19 regioni. Fino al 2018, sono stati raccolti oltre 7 milioni di voti (oltre 2 milioni all’edizione 2018).

Sino al 15 dicembre prossimo è possibile votare Luoghi del Cuore. Si possono votare più luoghi, ma per ognuno è possibile esprimere solo un voto. Dopo ogni censimento viene aperto un bando, sul quale possono candidare un progetto tutti i luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti.

Per vedere e votare i luoghi di Monza e della Brianza del potete andare sul sito del Fai cliccando qui.

