Selezionati i finalisti del Concorso Pozzoli

Sono stati selezionati i sedici finalisti dell'edizione 2021 del Concorso Pozzoli: arrivano anche dal Giappone

Sedici giovani pianisti in rappresentanza di otto nazioni: saranno questi i protagonisti della fase finale della 32esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli, fase finale che si terrà a Seregno dal 28 settembre al 5 ottobre.

Una apposita giuria (composta da Riccardo Risaliti, Steven Spooner e Yingdi Sun) ha esaminato in modalità "a distanza” gli aspiranti concorrenti, selezionando quanti hanno proposto video con performance di qualità migliore. Si tratta di un gruppo di artisti in grado di

conferire alla manifestazione un livello adeguato al blasone del Concorso Pozzoli.

Questi gli artisti selezionati:

Umberto Beccaria - Italia - 01/02/1996

Lizaveta Bormotova - Bielorussia - 19/11/1991

Victor Braojos Lopez - Spagna - 01/09/1996

Vsevolod Brigida - Russia - 20/10/1997

Victoria Chikalkina - Russia - 27/08/1998

Leo De Maria - Spagna - 18/12/1995

Francesco Galici - Italia - 20/08/1993

Diego Petrella - Italia - 24/06/1995

Mateusz Rettner - Polonia - 21/01/1990

Anton Rosputko - Lettonia - 30/07/1993

Umberto Ruboni - Italia - 29/06/1996

Ayane Shimizu - Giappone - 07/07/1994

Takeshi Shimozato - Giappone - 05/07/1993

Vitaly Starikov - Russia - 08/05/1995

Yuto Takezawa - Giappone - 28/04/1997

Choi WonSeok - Sud Corea - 11/06/1996

“Confermare un evento internazionale in questa stagione storica, in cui gli spostamenti tra Nazioni sono complicati per via delle limitazioni sanitarie, è sicuramente una sfida straordinaria - ha sottolineato Federica Perelli, assessore alla Cultura - Una sfida che abbiamo voluto raccogliere confermando la 32.esima edizione del Concorso Pianistico Ettore Pozzoli. Ringrazio la giuria per il lavoro svolto nel selezionare i partecipanti alla fase finale del concorso, che saranno in città alla fine di settembre. Siamo convinti di riuscire a proporre una manifestazione che resterà nella memoria sia per la qualità degli artisti in gara (tutti estremamente promettenti ed in grado di apportare grande qualità artistica alla nostra manifestazione), sia per la straordinarietà del momento storico in cui si inserisce”.