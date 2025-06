Immagini e suoni per raccontare Maria. “Bella io la vidi” è il titolo dell’iniziativa promossa a Seregno dalla Comunità pastorale San Giovanni Paolo II e dalla Biblioteca Capitolare Paolo Angelo Ballerini nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

Immagini e suoni per raccontare Maria

L'iniziativa "Bella io la vidi" è in programma domani sera, sabato 7 giugno, a cura dell’architetto Carlo Mariani, già direttore dei lavori di restauro della Basilica San Giuseppe di Seregno (a sinistra nella foto, accanto a monsignor Bruno Molinari). A San Carlo protagonisti i cori Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco, diretti rispettivamente da Massimiliano D’Arienzo e Franco Cazzulani in un percorso artistico per scoprire la Madre del Salvatore.

Protagonisti due cori

Mariani, conservatore della biblioteca Capitolare, illustrerà diverse opere d’arte, alcune note, altre meno conosciute, illustrandone i significati nascosti. Nel programma musicale dei due cori brani celebri per scandire la vita di Maria fra annunciazione, natività, nozze di Cana, passione, resurrezione e assunzione, ciascuno introdotto dai versi del 33esimo canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante.