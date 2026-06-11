Il ricco cartellone degli eventi dell’estate a Seregno

A Seregno reso noto il ricco cartellone degli eventi estivi promosso dal Comune, in collaborazione con le associazioni locali. Teatro, cinema all’aperto, concerti e intrattenimento per tutte le età.

Il calendario di “Seregno d’estate”

Dal 13 giugno al 19 settembre torna “Seregno d’estate”, il cartellone della stagione estiva che animerà la città con un ampio programma di iniziative culturali e di intrattenimento. Un calendario ricco e variegato, pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età: previsti spettacoli teatrali, cinema all’aperto, concerti e festival musicali, tra cui l’ormai tradizionale “Jazzin Seregno” e “Suoni Mobili”. Nel programma anche incontri con autori, mostre, laboratori creativi per bambini e itinerari alla scoperta di murales e installazioni.

Attesa per la Milanesiana

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, anche le prestigiose serate de “La Milanesiana”, che porteranno in città importanti protagonisti del panorama artistico e culturale nazionale, realizzate anche con il sostegno di Bcc Carate e Treviglio. Tutti gli eventi sono gratuiti. In caso di maltempo, quelli in programma in piazza Risorgimento si terranno in Auditorium e il Cinema Estate all’interno della biblioteca Ettore Pozzoli. Gli itinerari Arte Intorno, alla scoperta della street art, saranno annullati e sarà possibile riprenotarsi nelle date successive. Il primo evento, in ordine di tempo, la lettura animata Piccole metamorfosi liberamente tratte da Ovidio, sabato 13 giugno alle 15.30 al Parco della Pace di via Marzabotto, a cura del Comitato Sant’Ambrogio e di Cartanima Teatro.

Il link per scaricare la brochure della rassegna estiva del Comune.