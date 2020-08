Seveso, domenica al Bosco lo spettacolo teatrale “Di sabbia e di vento”. L’evento era in programma per la rassegna di marzo “Donna Felicità”.

Spettacolo “Di sabbia e di vento”

Sarà recuperato questa domenica (30 agosto) uno dei due spettacoli teatrali gratuiti organizzati dall’assessorato alla Cultura, originariamente previsto per la primavera 2020, ma rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di “Di sabbia e di vento – È accaduto anche a me”, che era stato calendarizzato per venerdì 6 marzo in occasione dell’edizione 2020 della rassegna di eventi al femminile “Donna Felicità”, poi annullata.

Appuntamento al Bosco delle Querce

L’associazione culturale “Teatro in mostra” lo porterà in scena non nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, come previsto, ma all’aperto al Bosco delle Querce (all’ingresso di via Ada Negri). In caso di maltempo però, lo spettacolo sarà spostato proprio nell’aula magna della scuola di via De Gasperi. L’inizio è previsto alle 20.45.

