Seveso e Meda, ritorna la cultura in piazza con “Cinema estate”. Sette film tra le migliori pellicole proiettati al centro sportivo Città di Meda.

“Cinema estate” in sinergia

Dopo circa 4 mesi di stop causato dall’emergenza coronavirus, la cultura può tornare a diffondersi nelle sale, nei teatri e anche in piazza grazie all’arrivo della stagione più mite. Le Amministrazioni Comunali di Seveso e Meda hanno fatto ripartire i loro progetti e hanno deciso di ricominciare assieme, con una rassegna di film all’aperto intitolata “Cinema estate”.

Sette titoli tra le grandi pellicole

Il cartellone conta sette titoli scelti tra le migliori pellicole della stagione, premiate da critica e pubblico, con l’obiettivo di soddisfare i gusti di tutti i fruitori dello spettacolo del grande schermo. Le proiezioni, curate dalla Società Cooperativa Controluce, si terranno presso il centro sportivo Città di Meda di via Icmesa 25, la domenica alle 21.30. Ad aprire la rassegna, domenica 5 luglio, sarà Pinocchio di Matteo Garrone, trasposizione del capolavoro di

Carlo Collodi, vincitore di 6 David di Donatello. Per tutte le proiezioni è previsto un ticket a tariffa unica di 4 euro, acquistabile presso la biglietteria dalle 20.45, fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili. Gli spettatori dovranno attenersi al rispetto delle vigenti misure “anti-Covid”. In caso di maltempo la proiezione verrà annullata.

I titoli

Questo il programma completo di “Cinema estate”:

Domenica 5 Luglio 2020 – PINOCCHIO di Matteo Garrone, con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini

Domenica 12 Luglio 2020 – IL TRADITORE di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio

Domenica 19 Luglio 2020 – JOKER di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron (V.M. 14)

Domenica 26 Luglio 2020 – FROZEN 2 di Chris Buck e Jennifer Lee

Domenica 2 Agosto 2020 – HAMMAMET di Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Claudia Gerini

Domenica 9 Agosto 2020 – MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi

Domenica 16 Agosto 2020 – IL GIORNO PIU’ BELLO DEL MONDO di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva.

“La cultura ricomincia”

“La cultura ricomincia a Seveso grazie al cinema all’aperto – annuncia l’assessore alla Cultura sevesino Luca Varenna – Sette film per riscoprire la bellezza di rivivere, insieme e in sicurezza, l’emozione generata dal grande schermo. Un progetto realizzato congiuntamente dagli assessorati alla Cultura dei Comuni di Seveso e Meda, con una rassegna che dedica una particolare attenzione al cinema italiano e che ha l’obiettivo di valorizzare una delle nostre eccellenze nel campo dell’arte. Questa iniziativa rappresenta poi l’occasione per rafforzare una collaborazione con Meda che sarà proficua e potrà generare buoni frutti per le nostre città”.

“Un segnale concreto di ripartenza”

Ha aggiunto l’assessore alla Cultura medese, Fabio Mariani: “L’emergenza sanitaria, dalla quale si spera di poter uscire con gradualità e in sicurezza, ha costretto le Amministrazioni comunali a ridimensionare l’offerta di eventi culturali e spettacoli, solitamente molto ricca nella stagione estiva, ma non ha scoraggiato la promozione di questa iniziativa di arena estiva che si propone come sforzo congiunto dei due Comuni per dare un segnale concreto della ripartenza nel settore della cultura, nel rispetto delle imprescindibili disposizioni per il contrasto della pandemia. A tale riguardo, ci si scusa sin d’ora con i cittadini per la necessità di limitare i posti disponibili a causa del distanziamento imposto dalle linee guida del Governo”.