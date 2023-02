Seveso, una mostra per il Giorno del Ricordo

Sabato 4 febbraio a Seveso l'inaugurazione della mostra "La tragedia delle foibe, l’esodo dal confine orientale" in occasione del Giorno del Ricordo.

Mostra per il Giorno del Ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio di ogni anno per conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia, l’Amministrazione di Seveso propone - per una settimana - da sabato 4 a sabato 11 febbraio presso la Biblioteca Civica “Villa del Sole" una mostra dal titolo “La tragedia delle foibe, l’esodo dal confine orientale” curata dal Comitato Provinciale di Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. L'inaugurazione, alla presenza delle autorità, è fissata per sabato 4 febbraio alle 10.30. Sarà poi visitabile dal pubblico negli orari di apertura della Biblioteca ovvero martedì,

mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, poi venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30.

Libro di Biloslavo e Carnieletto

Il programma di eventi legati al Giorno del Ricordo prevede, sempre in biblioteca, la presentazione del libro “Verità infoibate. Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica” scritto a quattro mani dal noto reporter di guerra Fausto Biloslavo e dal giornalista sevesino Matteo Carnieletto. Appuntamento mercoledì 8 alle 20.45.

Il commento dell'Amministrazione

"Ci sono voluti quasi 70 anni per riconoscere il dramma delle foibe. Una storia dimenticata se pensiamo che solo nel 2004 il Governo Italiano ha istituito il Giorno del Ricordo. Su 15 sussidiari che si utilizzano abitualmente nelle scuole

secondarie di Italia, solo 5, e in maniera sommaria, parlano delle foibe. Quelle vittime, erano italiani di cui a lungo non si è potuto e voluto nemmeno parlare. Ma noi non dobbiamo e non vogliamo dimenticare una ferita che continua a restare aperta. Come Amministrazione siamo molto orgogliosi di poter celebrare il Giorno del Ricordo con la dovuta attenzione e rispetto e onorati di rispondere alla mozione presentata nell’ultimo Consiglio Comunale, passata all’unanimità: individuare un’area verde da intitolare ai “Martiri delle foibe" per rendere memoria e tenere vivo il ricordo con luoghi fisici, alle grandi tragedie del ‘900. Ricordare è importante, ma, soprattutto, necessario per conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici. È fondamentale per le giovani generazioni, che visiteranno la mostra, ripercorrere quelle tappe, anche se dolorose, perché per loro è questo il momento in cui si forma una coscienza e una consapevolezza" commentano il sindaco Alessia Borroni e l'assessore alla Cultura Michele Zuliani.