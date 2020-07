Showeb, spettacoli offerti dal Comune

Showeb.live, spettacoli gratuiti on demand offerti dal Comune di Biassono.

Showeb

Showeb.live è la nuova piattaforma digitale di spettacolo on demand. Accessibile 24 ore su 24 da cellulare, computer, tablet e televisione, l’applicazione è dedicata a spettacoli musicali, cabaret, poesia, teatro e letture per bambini. Dal 6 luglio tutti i cittadini biassonesi possono accedere gratuitamente ai contenuti in streaming e usufruire di quattro spettacoli al mese. Per accedere è sufficiente registrarsi sul sito web showeb.live e seguire le indicazioni della piattaforma.

Proposta dell’assessore alla Cultura

“Abbiamo pensato a questa proposta visto che la gente diffida ancora a uscire di casa – spiega l’assessore alla Cultura, Sport e Tempo libero, Paola Gregato – Si tratta di una piattaforma digitale a cui si accede dopo un’iscrizione e dalla quale è possibile assistere a diverse proposte culturali: spettacoli musicali, cabaret, poesia, teatro e letture per bambini. Tutto questo 24 ore su 24 e fino a ottobre. Ogni mese vengono proposti dei pacchetti con spettacoli da scegliere che si possono vedere tramite cellulare, computer, tablet e televisione. Tutto gratuitamente e offerto dal Comune. Si tratta di una proposta dedicata ai cittadini biassonesi. Tutte le informazioni le trovate sul sito istituzionale del Comune”.

Cinema all’aperto

Un’altra proposta a Biassono riguarda il cinema d’estate a San Giorgio organizzato dall’assessorato allo Sport e tempo libero con la collaborazione del Comitato San Giorgesi Alegher. Dopo la proiezione del film «Mio fratello rincorre i dinosauri», venerdì 24 luglio sarà la volta di «Pinocchio» di Matteo Garrone con Roberto Benigni. L’ingresso in via Regina Margherita è alle 20.45 con inizio alle 21.30. Si consiglia la prenotazione via mail: eventiAsangiorgio@gmail.com.

