Si chiama Nessuno e lo seguono tutti

Musica

Il cantante emergente brianzolo da milioni di streaming su Spotify è uscito con una nuova canzone

«Eccomi qui, mi presento sono “cuore”. Ho parlato con “testa” ma non vuole saperne più niente». Così canta Paolo Vantaggiato, in arte «Nessuno», nella più famosa delle sue canzoni, «Cuore», che ha raggiunto quattro milioni di streaming sul suo canale Spotify (e altri due milioni ne ha fatti «Il cielo si tinge di blu», canzone dedicata agli europei di calcio).

Nessuno, artista emergente

E a parlare con lui, il ragazzo sembra esattamente così, poca testa e tanto cuore, colmo di sentimenti, razionalità solo quando serve. È un ragazzo di una straordinaria normalità, che è la caratteristica che probabilmente lo sta facendo diventare sempre più amato tra i giovanissimi.

All’età di 7 anni, «quasi costretto» dai suoi genitori, inizia a suonare il pianoforte, a cui qualche anno più tardi si aggiungeranno i suoi testi e la sua voce, per lui «unica via di fuga». Così Paolo, ragazzo 23enne cresciuto a Monza (ora abita a Giussano), si attacca saldamente proprio alla musica, a cui dedica tempo, emozioni e sofferenze.



La sua più grande paura? «Quella, nella sua vita, di non essere... nessuno». È proprio questo terrore a dargli il nome e a indentificarne l’essenza. Ed è questo forse, quello che ha spinto quasi 5 milioni di ragazzi ad ascoltare la sua «Cuore», con cui appunto ha esordito su Spotify nel 2020.

La nostra intervista

«E’ la voglia di rivedersi in qualcuno che non esorti la sua perfezione, come oggi sempre più spesso siamo abituati a vedere, ma che dimostri le sue fragilità, sfruttandole», spiega durante l’intervista. Per questo Paolo rappresentando quel bisogno che tutti gli adolescenti probabilmente hanno: quello di sentirsi qualcuno. Da una parte dunque, la sua semplicità, le uscite con gli amici, la sofferenza per un lungo amore finito, la passione per il calcio che gli ha anche fornito lo spunto per la sua «Il cielo si tinge di blu». Dall’altra, i numeri delle sue canzoni che diventano sempre più importanti, il contratto con la casa discografica Visory Records, i fan che aumentano a vista d’occhio. Fino ad arrivare al provino per il più celebre Talent Show della televisione italiana, «Amici di Maria De Filippi».

L'avventura di Amici

Dalle uscite con gli amici per le vie monzesi dunque, allo studio televisivo più conosciuto e ambito a livello nazionale. «Quando mi hanno chiamato non ci credevo, sono subito andato a Roma, ho sostenuto tre casting. Sono stato molto contento, essere in quello studio, dopo che lo guardi tutti i giorni in tv seduto sul tuo divano, è magico - racconta Paolo - Quando ero lì ho ricevuto molti complimenti dai professori, ma non so cosa succederà; per ora penso al presente e mi concentro sulla mia musica, che è la cosa più importante».

Alle curiosità sul reality, racconta: «Rudy Zerbi? Dal vivo non è poi così cattivo come sembra». Intanto venerdì prossimo uscirà il suo nuovo singolo, «Dimmelo», ma altri 15 brani sono già pronti e, legati gli uni con gli altri, probabilmente ci racconteranno tante storie fantastiche e comuni allo stesso tempo, in cui tutti i ragazzi potranno ancora una volta rivedersi e immedesimarsi. E come è Nessuno davvero? «Due cose che mi caratterizzano? Uno: ho sempre tanta fretta, ho troppe cose da fare e sento che ho poco tempo per farle. Due: sono un sognatore». E per fortuna che i sogni, a volte, si avverano. Come lui ha dimostrato.