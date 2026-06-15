Dopo il Grande successo di Milano della Mostra su Grazia Deledda al Grattacielo Pirelli di Milano nella sede della REGIONE LOMBARDIA, si è conclusa con successo anche la tre giorni di Concorezzo in Villa Zoia organizzata dal Circolo Culturale Sardegna di Monza Concorezzo e Vimercate.

Si chiude con successo la mostra su Grazia Deledda a Concorezzo d’Estate

Molto ammirati gli istruttivi quadri su tela di Gianpietro Bernardini, che si ispirano al libro Canne al vento, con cui Grazia Deledda Vinse il Premio Nobel per la letteratura nel 1926 e stiamo celebrando i cento anni del Nobel con questa mostra itinerante accompagnata anche dalla mostra per celebrare gli 80 anni del primo voto delle Donne del 1946 e gli 80 anni della Repubblica italiana.

Faceva spicco la bella grande tela di Pina Monne, che rappresenta l’amicizia tra la Lombardia e la Sardegna, sempre in omaggio a Grazia Deledda, che aveva acquisito in adozione la Cittadinanza Lombarda, avendo sposato il Lombardo Palmiro Madesani di Cicognara, Viadana Mantova, come i 280 Mila Sardi emigrati in Lombardia e come i PRONIPOTI di Grazia Deledda che vivono a Monza.

Molto ammirati anche i quadri dello scomparso Pittore di Concorezzo Gianko che ha rappresentato Grazia Deledda come in una favola in un momento di Gloria e di splendore mentre nel 1927 il 10 di Dicembre, riceve a Stoccolma dalle mani del Re di Svezia Gustavo V, il premio Nobel per la letteratura 1926.

Dopo tutte le illustrazioni in merito ai quadri e al Nobel spiegati da Salvatore Carta e da Ofelia Usai tra gli applausi dei presenti,Hanno tagliato il nastro inaugurale Ofelia Usai,dopo aver letto diverse poesie sue su Grazia Deledda e la Sardegna e la Brianza con il Professor Massimo Canclini ex allievo di Elena Centemero, nostra Socia,che fece tante belle cose per Grazia Deledda nelle scuole, quando era Parlamentare.

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La tappa di Agrate Brianza

Oggi, lunedì 15 Giugno, verrà invece inaugurata una mostra itinerante, anche ad Agrate Brianza e oltre Grazia Deledda, verranno celebrati anche Giovanni Nughes, con una Targa Ricordo, in quanto come Sardo di Santullussurgiu, inventò il Dado STAR, Che ebbe tanto successo in tutte le cucine italiane e Danilo Fossati, che acquisì il brevetto, dando una lira per ogni Dado a Giovanni Nughes. Nel 1962 Costruirono lo stabilimento Star di Agrate che nel 1980 dava lavoro a 4.000 dipendenti, portando benessere in Brianza.

Purtroppo le Autorità di Concorezzo e della REGIONE LOMBARDIA, non hanno potuto partecipare, per altri impegni istituzionali. Anche Max Pisu il Cabarettista di origine sarda ha visitato la mostra e si è complimentato con il circolo per la bella iniziativa. Anche il suo spettacolo sul palco di Villa Zoia ha avuto un bel successo con un pienone.