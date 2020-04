Si sente male in strada: 46enne finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Un uomo di 46 anni è stato soccorso nella notte tra domenica e oggi, lunedì 20 aprile, dopo essersi sentito male in strada ad Arcore.

Si sente male in strada: 46enne finisce in ospedale

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è arrivata poco dopo le due. Il 46enne è stato soccorso ad Arcore, in via Casati, dai volontari di Avps Vimercate intervenuti sul posto con l’ambulanza. Le condizioni dell’uomo sono apparse serie, ma non gravissime, e dopo le prime cure del caso sul posto, il 46enne è stato caricato in ambulanza e trasportato all’Ospedale di Vimercate in codice giallo per accertamenti. Insieme ai soccorritori sono intervenuti in via Casati anche i Carabinieri del Gruppo Compagnie di Monza.

