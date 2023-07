Sono 155 i racconti in concorso al premio nazionale "Emanuela Radice"

Con 155 racconti lo scorso 31 maggio si sono chiuse le iscrizioni alla sesta edizione del premio letterario nazionale "Emanuela Radice" promosso dall'associazione Bottega Letteraria di Seveso.

Chiusa la prima fase

Si è chiusa la prima fase del premio letterario 2023. I racconti brevi, inviati da tutta Italia, sono stati 155. Nel 2023 il tema del concorso letterario è: un gioco. Al momento è in corso la valutazione della giuria tecnica, che avrà il compito di selezionare i racconti finalisti; questi costituiranno la base per la valutazione finale. A promuovere il premio è l'associazione Bottega Letteraria, nata nel 2016 per volere di Christian Zugni, marito di Emanuela Radice.

Da chi è composta la giuria

Nel corso del mese di agosto la giuria di qualità, presieduta dal professor Hafez Haidar decreterà i tre vincitori del Premio e le menzioni speciali. I nominativi dei membri della giuria di qualità sono: Nicoletta Sipos, Michela Tilli, Marco Speciale, Anna de Castiglione, Sandra Puccini e Cosimo Argentina. La data della cerimonia di premiazione sarà indicativamente tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Il luogo di svolgimento sarà a Seveso. La data precisa e il luogo saranno comunicati verso la fine dell’estate attraverso il sito dell'associazione www.bottegaletteraria.it e sulla pagina Facebook dell'associazione.