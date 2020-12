Stasera il Concerto di Natale con “La Verdi”. Il Duomo di Monza scelto dalla Fondazione della Comunuità di Monza e Brianza come simbolo di una rinascita e di una ripartenza.

Stasera il Concerto di Natale con “La Verdi”

Cambiano la forma ma non la sostanza: gli auguri di Natale da parte della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza arrivano anche quest’anno.

“Era importante organizzare un momento in cui la magia della musica donasse un segnale non solo di presenza, ma anche di speranza e di ottimismo nei confronti del futuro, dopo mesi tanto difficili”, ha commentato il presidente della Fondazione MB Giuseppe Fontana.

Il Duomo di Monza, tornato al suo splendore originale dopo gli interventi di restauro, non poteva che essere scelto come simbolo per una rinascita e una ripartenza. L’appuntamento con i “Canti della tradizione natalizia”, eseguiti dagli artisti della prestigiosa orchestra sinfonica “La Verdi” di Milano, è in programma alle 21 di questa sera, mercoledì 23 dicembre, sui canali social Fondazione MB: la sua pagina Facebook e il canale Youtube.

Anche quest’anno l’iniziativa avrà una finalità benefica: le donazioni sosterranno la cooperativa sociale In-Presa di Carate Brianza e ai suoi ragazzi nell’acquisto di un nuovo furgone da utilizzare per le consegne di mascherine e di cibi freschi alle famiglie in difficoltà del territorio.

A questo link i dettagli sul progetto “La forza dei giovani”: è possibile effettuare una donazione a sostegno della sua realizzazione anche online, direttamente sul sito della Fondazione.

