Cinque studenti di Brera premiati a Seregno

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, a Palazzo Landriani di Seregno si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna delle cinque borse di studio assegnate agli studenti dell’Accademia di Belle arti di Brera coinvolti nel progetto “Cappella Parco Scultura”.

Premiati gli studenti di Brera

I riconoscimenti sono stati attribuiti a Leonardo Fenu, Marco Fiorenza, Lisa Galiussi, Noemi Roccella e Anna Villa. Dopo il saluto introduttivo del sindaco, Alberto Rossi, la cerimonia è stata condotta dal vicesindaco, William Viganò e dall’assessore alla Cultura, Federica Perelli, alla presenza dei coordinatori del progetto: Guido Lodigiani, docente di Scultura e Chiara Nenci, direttrice della Scuola di comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico all’Accademia delle Belle arti di Brera, nonché dell’architetto Carlo Mariani, autore e ideatore del progetto.

Il workshop Spazio Luce

Le borse di studio premiano il lavoro svolto dagli studenti all’interno del workshop “Spazio Luce – Giovani autori a Seregno”, organizzato nel secondo semestre dell’anno accademico 2024/2025. Il laboratorio ha riunito gli allievi della Scuola di scultura e della Scuola di comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico. Gli studenti hanno progettato e realizzato le cinque sculture che compongono l’installazione site-specific “Cappella Parco Scultura”, nata dalla collaborazione tra il Comune e l’Accademia di Brera.

La riqualificazione dell’ex clinica Santa Maria

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana “Spazio Luce – Luca Crippa Experience”, promosso dal Comune grazie al finanziamento ottenuto dal Bando dell’Area arte e cultura della Fondazione Cariplo. Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione dell’area dell’ex clinica Santa Maria, storico complesso demolito nel 2022 dopo anni di abbandono, dove sorgerà il futuro Polo d’Innovazione. Come parte della riqualificazione, l’ex cappella dell’area dismessa verrà trasformata nel deposito del Lascito di Luca Crippa, artista seregnese scomparso nel 2002. L’intero intervento è seguito dall’architetto Carlo Mariani, specializzato in restauro dei monumenti. Con “Cappella Parco Scultura” l’Amministrazione comunale intende promuovere nuovi spazi di produzione e aggregazione culturale, unendo la memoria storica della città alla creatività dei giovani artisti di Brera.