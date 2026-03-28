Una vera e propria festa comunitaria. Si è tenuta nella mattinata di oggi, sabato 28 marzo, la tanto attesa cerimonia di inaugurazione della nuova biblioteca di Bellusco, intitolata a Mario Rigoni Stern.

Taglio del nastro per la nuova biblioteca

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Colombo ha tagliato il nastro della struttura di via Milano. Il nuovo polo culturale, frutto in parte del recupero dell’antica tessitura Carozzi di via Milano e in parte della realizzazione di un nuovo edificio, è diventata così ufficialmente la nuova casa della cultura belluschese.

La mattinata si è aperta attorno alle ore 10, con l’ultimo e simbolico viaggio dei libri partiti dalla sede precedente della biblioteca per arrivare alla nuova. Poi attorno alle 10.30 il momento istituzionale alla presenza della Giunta, del consigliere regionale del Pd Gigi Ponti e dell’ex senatore Roberto Rampi. Tantissimi anche i bambini delle scuole presenti, e tantissimi cittadini che hanno affollato il piazzale della nuova struttura.

«Oggi è un giorno speciale perchè si apre un nuovo luogo pubblico – ha spiegato il sindaco Colombo – Questo luogo non sarà solo un luogo di cultura, ma anche di confronto e condivisione. Un luogo sempre più centrale nella vita del paese. Si tratta di un progetto partito nel precedente mandato con l’obiettivo di potenziare da un lato i servizi sociosanitari e sfociato con l’inaugurazione poche settimane fa della nuova Casa di Comunità in Corte dei Frati e dall’altro i servizi culturali, con la realizzazione di questa nuova biblioteca. Una biblioteca che sarà un luogo dove si costruirà la comunità belluschese, perchè la biblioteca non consente solo l’accesso alla cultura, ma è un luogo dove si costruisce la comunità ed è uno vero e proprio presidio democratico. Ringrazio quindi tutti i progettisti, gli uffici comunali, gli assessori, Cubi, le autorità presenti, i ragazzi e la dirigenza scolastica. Benvenuti nella nuova biblioteca».

Le parole dell’assessore

La struttura, oltre alle sale con i libri, che in totale sono oltre 23mila, ospita anche aule studio, spazi per il coworking, un piccolo auditorium e aule polifunzionale. Il tutto è stato reso possibile grazie ad un progetto da circa 2,5 milioni di euro, cofinanziati da Regione Lombardia attraverso un bando di rigenerazione urbana che ha portato nelle casse comunali un totale di 500mila euro.

«Questa nuova biblioteca è qui per essere vissuta ed è anche per diventare un nuovo spazio per fare comunità – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Beatrice Greco – Già la nostra biblioteca è molto attiva su questo punto e vogliamo che lo sia ancora di più. In tutto ciò ci saranno tutta una serie di iniziative. L’inaugurazione è oggi, ma in realtà continua e prosegue nei prossimi mesi. Già da lunedì ci saranno una serie di iniziative e in biblioteca sarà presente il calendario degli eventi completi. Avremo tutto aprile pieno di serate e iniziative proprio perché la biblioteca deve essere un luogo vivo. Un luogo pieno ovviamente di libri e pieno di cultura, però nel senso più ampio del termine».

Al termine degli interventi si è proceduto poi con il consueto taglio del nastro, al quale è seguita poi la possibilità di visitare la nuova biblioteca. Nel piazzale è andato in scena invece lo spettacolo Stand up book. Nel pomeriggio sono previste inoltre altre visite guidate e varie attività per bambini e alle 18 chiuderà la giornata di inaugurazione l’aperi-libro, un aperitivo con festa finale e dj set.