"Biblioteca fuori di sé"

Primo appuntamento: Sabato 28 maggio 2022 dalle ore 16.00 alle 18.00 presso il Centro di aggregazione S.Vincenzo-Spaccone (Baita) Via Romagna a Desio.

Biblioteca itinerante nei quartieri della città per promuovere i libri e la lettura, anche nel periodo estivo. E' questo l'obiettivo che si pone la nuova iniziativa del Comune di Desio "La Biblioteca fuori si sé" che intende coltivare nuovi lettori, grandi e piccini, con tanti appuntamenti in città durante l'estate.

Tante iniziative a Desio per promuovere i libri e la lettura

L'attività vuole realizzare momenti di animazione culturale e promozione del servizio Biblioteca, penalizzato, come tutti i servizi culturali, dalle lunghe chiusure legate all'emergenza pandemica, si legge nel comunicato diffuso dall'Amministrazione comunale.

In sostanza verrà riprodotta una biblioteca in piccolo (book corner) per far conoscere i documenti posseduti e i servizi che si realizzano in sede, consentire nuove iscrizioni e prestiti nei luoghi prescelti. La biblioteca itinerante animerà i luoghi frequentati da famiglie, bambini e pensionati, quindi giardini pubblici e centri ricreativi e di quartiere, anche in periferia.

Si svolgeranno anche attività di lettura animata a cura delle bibliotecarie allo scopo di offrire momenti di svago e cultura: 2 letture rivolte ai bambini da 3 ai 7 anni, alle ore 16.00 e poi in replica alle ore 17.00.

La lettura uno strumento di crescita sociale

“Questa iniziativa, fortemente voluta, punta sulla lettura come strumento indispensabile alla crescita sociale, culturale e personale, anche e soprattutto nei bambini - dichiara Miriam Cuppari, Assessore alla Cultura -La promozione e la diffusione del libro incentivano e sensibilizzano grandi e piccini alla lettura. Uscire poi dalla propria sede istituzionale, permette alla nostra Biblioteca di far conoscere le attività e le opportunità che è in grado di offrire alla cittadinanza, come ad esempio la possibilità di accedere al prestito librario in zone più facilmente raggiungibili o più prossime al proprio ambiente di vita o di lavoro".

"Un esperimento che contiamo di replicare"

“Sono questi i progetti sinergici fra assessorati che ci permettono di creare bellezza ed aggregazione – prosegue Andrea Civiero, Assessore ai Rapporti con i Quartieri – Andremo incontro inoltre alle richieste dei quartieri di avere momenti di animazione nelle aree più frequentate dai desiani. Un primo esperimento questo che contiamo di replicare.”