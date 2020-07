“Enigmistica smart” per far ripartire la mente, tanti giochi per combattere lo stress. Settimana prossima insieme ai nostri settimanali, i nostri lettori potranno trovare un esclusivo regalo per loro: il nuovo magazine realizzato da Netweek, il nostro gruppo editoriale. In oltre 40 pagine si potranno trovare cruciverba, sudoku, trova le differenze, crucifreccia, cerchia le parole, e tanti altri divertenti rompicapo per tutti i gusti. E diversi livelli di difficoltà, indicati da quattro stelline.

Lo trovate in edicola da martedì 14 luglio con i nostri settimanali: Giornale di Monza, Giornale di Vimercate, Giornale di Desio, Giornale di Seregno e Giornale di Carate.

Tanti giochi per un’estate smart

Il nostro “Enigmistica smart” propone una nuova grafica e un formato comodo per essere portato sempre con sé. Non mancheranno giochi dedicati ai più piccoli, con cinque pagine di “Divertimento junior”.

Abbiamo pensato di regalare ai nostri affezionati lettori un simpatico modo per superare lo stress accumulato in questi mesi e svagare la mente, staccando la spina, mettendo da parte smartphone e tv, e riprendendo in mano una matita per ritagliarsi alcuni momenti di relax.

Rompicapo, indovinelli e giochi di parole vengono usati in tutto il mondo ed esistono da sempre, basti pensare che se ne trovano nella Bibbia e nella tradizione classica con Edipo e la sfinge, ma solo nel XIX secolo che nascono le prime riviste di enigmistica.

Enigmistica, passatempo perfetto!

E da tempo ormai i giochi enigmistici sono il tipico passatempo delle vacanze e dell’estate, durante un viaggio in treno, mentre ci si rilassa sotto l’ombrellone al mare, su un prato in montagna o a bordo piscina. Ma anche per chi resta a casa può essere un bella occasione per concedersi alcuni momenti di distrazione dalla routine quotidiana e tenere sempre ben allenata la mente. Inoltre, si può giocare in tranquillità da soli o può essere un modo diverso per divertirsi in compagnia, sfidandosi all’ultima definizione tra amici e familiari.

Poi, se proprio non riuscite a risolvere un gioco, nessun problema: nelle ultime pagine troverete tutte le soluzioni. Ma non vale sbirciare prima…

A tutti i nostri lettori auguriamo una buona estate, più serena e, speriamo anche grazie al nostro piccolo regalo, più giocosa. L’importante è non perdere il nostro giornale in edicola settimana prossima!

