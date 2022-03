Tentano la truffa dell'asfalto, denunciati due fratelli irlandesi

Beccati

Hanno tentato di raggirare alcuni imprenditori tra Renate e Besana in Brianza

Hanno tentato la cosiddetta "truffa dell'asfalto" per arraffare qualche soldo da imprenditori del Besanese. Le vittime, però, hanno mangiato la foglia e i truffatori sono stati denunciati. A finire nei guai due fratelli irlandesi, uno dei quali minorenne.

Piano andato in fumo: fratelli denunciati

La coppia di truffatori è entrata in azione a Renate e Besana in Brianza: due ragazzi distinti, con capelli biondi, riga da una parte, ben vestiti, con marcato accento anglosassone. Insieme hanno tentato di attuare la cosiddetta “truffa dell’asfalto”: presentandosi falsamente come dipendenti di un’azienda impegnata in un cantiere stradale in zona che avevano appena terminato la giornata di lavoro, con la scusa di aver del materiale avanzato da smaltire, hanno approcciato i titolari di alcune aziende proponendo di asfaltare delle porzioni di strada e degli spiazzi a buon prezzo.

Grazie alla prontezza delle vittime, forti anche della campagna di sensibilizzazione contro le truffe attuata dall’Arma dei Carabinieri, nessuno dei tentativi ha però avuto successo mentre è andata a buon fine proprio l’attività dei militari della stazione di Besana che, ricevute le segnalazioni degli eventi, con una pronta battuta di ricerche si sono messi sulle tracce della coppia. I due fratelli irlandesi di 29 e 17 anni, entrambi incensurati, sono stati intercettati mentre, a bordo di una Mercedes Classe A bordeaux con targa inglese, stavano tentando di dileguarsi. I Carabinieri li hanno bloccati, condotti nella caserma di Seregno per l’identificazione e denunciati per tentata truffa in concorso.

Truffa dell'asfalto: cos'è?

Sono numerosissime e costanti le attività di sensibilizzazione che l’Arma dei Carabinieri effettua sulla spinosa tematica delle truffe. Accanto alle ben note truffe dello specchietto, del finto tecnico dell’acqua e dell’appartenente alle forze dell’ordine, anche la truffa dell’asfalto è una tecnica che sempre più di sovente viene attuata da abili truffatori senza scrupoli: distinti nel tratto e nel portamento, asserendo di aver eseguito appalti per autostrade, enti pubblici o altri grossi cantieri in zona - spesso realmente esistenti - propongono lavori di asfaltatura di strade o spiazzi privati a buon prezzo avendo da smaltire materiale avanzato. Poi, acquisita la confidenza e la fiducia della vittima, pattuitone il costo - con somme spesso corrisposte anticipatamente - viene fissato l’appuntamento dove gli operai eseguono effettivamente la posa dell’asfalto che tuttavia si rivela una truffa. Infatti l’asfalto è di pessima qualità ma soprattutto, alla messa in posa, segue il tentativo di estorcere ulteriori somme alle vittime.