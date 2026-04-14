Torna la musica dal vivo con la XXIII edizione di Brianza Classica. Il primo appuntamento della rassegna “Nel segno di Pergolesi e Mozart” è in programma domenica 19 aprile a Vedano al Lambro, con un concerto dal sapore jazz e swing.

Torna Brianza Classica con la rassegna “Nel segno di Pergolesi e Mozart”

Alle ore 17, nella Sala della Cultura, si esibirà l’ensemble Il Boom (Boom Swing Band), formazione nata nel 2015 dalla collaborazione tra il musicista Raffaele Rinciari (pianoforte e voce) e il poeta, autore e produttore Eugenio Ciuccetti. Completano la band Francesco Licitra al sax contralto, Dario Polerani al contrabbasso e Donato Tarallo alla batteria. L’ingresso al concerto è libero, le porte della Sala della Cultura apriranno dalle 16.30

Il live promette un viaggio tra swing, jazz, ironia e poesia: un repertorio di brani originali italiani che unisce qualità musicale, testi d’autore e grande comunicativa. La band è capace di conquistare sia gli appassionati di jazz, grazie a improvvisazioni e raffinatezze tecniche, sia un pubblico più ampio, grazie a melodie riconoscibili e una dimensione coinvolgente e spontanea. Non si tratta solo di un concerto, ma di uno spettacolo d’autore che lascia il pubblico con il sorriso e la voglia di riascoltare.

La lezione-concerto per gli studenti

Lezione-concerto per i giovani Venerdì 17 aprile, nel pomeriggio, l’ensemble terrà una lezione-concerto presso l’Istituto Mariani di Lissone, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo della musica attraverso esibizioni e spiegazioni dedicate.

La rassegna Brianza Classica, ideata e diretta dal Maestro Giorgio Matteoli per conto dell’Associazione Early Music Italia ETS, è uno dei circuiti cameristici più longevi della provincia. Nata nel 2003 con soli tre Comuni, oggi coinvolge numerosi enti del territorio monzese e lecchese. In oltre vent’anni ha portato in scena più di 550 artisti e superato i 49.000 spettatori.

La manifestazione si distingue per l’attenzione alla qualità artistica, alla valorizzazione dei giovani talenti e per la massima accessibilità economica degli spettacoli, grazie al sostegno di Comuni, istituzioni, sponsor e al contributo di Ministero della Cultura, Fondazione Cariplo e Nuovo Imaie.