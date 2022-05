Domenica a Seveso

Evento promosso dal Gruppo Cinofilo delle Groane.

Torna l'esposizione nazionale canina al Bosco delle Querce. Evento promosso dal Gruppo Cinofilo delle Groane.

Cani di ogni razza al Bosco delle Querce

A Seveso torna al Bosco delle Querce l’esposizione nazionale canina di tutte le razze. Appuntamento questa domenica, 15 maggio, per la 63esima edizione dell'evento. Dalle 8 i cani inizieranno ad entrare nel parco, ma lo show vero e proprio inizierà dalle 10, fino al grande appuntamento del Best in Show, in programma alle 15.30. Ad organizzare l’evento il Gruppo Cinofilo delle Groane, guidato dal presidente Stefano Marelli, dal presidente onorario, il Cavalier Luigi Consonni e dalla segretaria Roberta Santoro. Davanti ad esperti cinofili italiani e stranieri, vedremo sfilare 655 cani appartenenti ad oltre un centinaio di razze. Saranno gli esperti stessi a spiegare al pubblico le caratteristiche delle singole razze e i vari criteri di giudizio.

Ingresso gratuito

La manifestazione è giunta appunto alla 63esima edizione, sotto l'egida dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, pone le basi per attività legate alla cinofilia e dedicate alla cittadinanza: è prevista a settembre un’esposizione amatoriale in collaborazione con Federcaccia. L’ingresso è gratuito, nel parco potranno entrare anche cani non iscritti alla manifestazione, ma non potranno accedere nell’area apposita, come da regolamento dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. L'ingresso da via Ada Negri sarà comunque accessibile a tutti.