Torna il Festival Sottocasa in Giardino

Vimercate si prepara ad accogliere la seconda edizione del Festival Sottocasa in Giardino, la rassegna estiva di musica e benessere promossa dall’Assessorato alla Promozione della Città in collaborazione con Orchestra Canova Aps. L’appuntamento è fissato per i weekend del 23-24 e del 30-31 maggio, con un ricco programma di eventi che si svolgeranno nel suggestivo Giardino Storico di Villa Sottocasa, accessibile da via Vittorio Emanuele 53 o dal Parco Sottocasa.

La kermesse

La manifestazione si articola in due fine settimana a tema. Il primo weekend, intitolato “Grandi Classici”, propone concerti in formato promenade ispirati al modello dei celebri BBC Proms: musica da camera e sinfonica fruita liberamente nel verde, con una formula informale e inclusiva. Sabato 23 maggio sono in programma, tra gli altri, un concerto con Bandakadabra, il recital per pianoforte solo di Mélodie Gimard — in bilico tra classicismo e flamenco — e una passeggiata musicale nel tempo con Martino Dondi. Domenica 24 maggio sarà invece la giornata dell’Orchestra da Camera Canova, diretta da Enrico Pagano, con prove aperte en plein air al mattino e un concerto pomeridiano dedicato a Mahler, Bernstein e Copland. In programma anche attività per famiglie a cura del Museo del Territorio MUST e momenti dedicati ai bambini con “Play for Kids!”

Il secondo weekend, “A Piedi Nudi nel Parco”, sposta il focus verso il benessere, la danza e i suoni del mondo. Sabato 30 maggio si terranno laboratori itineranti di percussioni con Gennaro Scarpato, il concerto del trio MARÇO e una passeggiata rigenerante con l’insegnante di yoga Camilla Vigorelli. Domenica 31 maggio la giornata si apre con una sessione di Danza Estatica, prosegue con le “Isole Musicali” di Scarpato e si chiude con il concerto Tropical Jazz di Linda Melodia, omaggio alla musica di Capo Verde e alla leggendaria Cesária Evora.

L’ingresso a tutte le iniziative è libero e gratuito, ad eccezione dell’attività didattica del 24 maggio a cura del MUST (costo 15 euro a famiglia). In caso di maltempo, gli eventi verranno spostati in luoghi al coperto.

Il commento

“Dopo l’ottimo risultato della prima edizione del Festival Sottocasa ambientato nel Giardino inaugurato ad aprile 2025, torna la manifestazione che porta musica, teatro, letture e giochi a colorare uno spazio tanto apprezzato di Vimercate, aggiungendo ulteriori motivi per viverne la bellezza” ha commentato Elena Lah, assessora alla Promozione della Città.