Torna la rassegna “Autori in Villa – Giallo & Dintorni”

La Biblioteca civica Aldo Moro di Villasanta ripropone, dopo il successo delle prime tre edizioni, la rassegna di incontri “Autori in Villa – Giallo&Dintorni” dedicata al genere più amato dal grande pubblico.

La manifestazione

In programma, dal 4 giugno al 2 luglio, quattro appuntamenti a ingresso libero con scrittori noir di fama nazionale, con la conduzione di Martina Garancini

responsabile degli eventi culturali della Coop Lo sciame Onlus che cura la direzione artistica. Gli incontri si terranno tutti all’aperto, nel cortile di Villa

Camperio, a partire dalle 21 (in caso di pioggia, in Sala Congressi) .

Anche quest’anno ad aprire la serie sarà un’autrice diventata un po’ la madrina di Giallo&Dintorni, Rosa Teruzzi, originaria proprio di Villasanta. In calendario le visite di altri scrittori di fama, dall’amatissimo duo Cocco & Magella ad Alessandro Robecchi, papà dello spassosissimo duo di sicari noti come “il Biondo” e “Quello con la cravatta”. Fino a Gaspare Grammatico presentato da Domenico Wanderlingh.

Si parte il 4 giugno con “Trappola nella nebbia” (Sonzogno) di Rosa Teruzzi, non solo giallista ormai affermata ma anche autrice e conduttrice per la tv e giornalista di cronaca nera. Teruzzi è diventata celebre nel mondo del giallo per le storie della fioraia-detective del Giambellino.

Il 17 giugno, Cocco & Magella presentano “Notturno con delitto” (Marsilio Farfalle): un’indagine del commissario Stefania Valenti.

Il 20 giugno Alessandro Robecchi presenta “Omicidi srl” (Sellerio).

Protagonisti irresistibili, i due killer professionisti tutti regole e disciplina, in una storia ambientata a Milano e dintorni, con qualche piccola citazione alla

Brianza. Robecchi porta nelle sue commedie nere una prosa dall’ironia affilata che ricorda al pubblico la sua esperienza nella rivista satirica “Cuore”

e nel team di autori di Crozza.

Il 2 luglio Giallo&Dintorni si chiude con “La mentalità del granchio” di Gaspare Grammatico. Novità assoluta per la rassegna: a dialogare con l’autore sarà un collega giallista altrettanto celebre, Domenico Wanderlingh.

“Siamo soddisfatti di presentare in Villa Camperio per il quarto anno di fila Giallo&Dintorni – ha detto l’assessora alla Cultura Valeria Bassani – La rassegna è

diventata per Villasanta un appuntamento fisso che offre l’occasione al grande pubblico di incontrare i più grandi maestri del giallo italiano”.