Concorso "Tributo a Elsa Pozzoli", i nomi dei finalisti

Terminata la selezione dei finalisti della quinta edizione del concorso pianistico internazionale giovanile "Tributo a Elsa Pozzoli" di Seregno: sono otto divisi in tre categorie in ordine di età.

A settembre il "Tributo a Elsa Pozzoli"

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 è in programma la quinta edizione del concorso pianistico internazionale "Tributo a Elsa Pozzoli" riservato ai giovanissimi, in precedenza chiamato "Il Pozzolino": è in calendario nel fine settimana che precede la 33esima edizione del concorso senior intitolato al celebre musicista seregnese Ettore Pozzoli. La Giuria di preselezione - composta da Riccardo Paris Risaliti, Maria Grazia Bellocchio e Alfonso Alberti - ha selezionato le candidature pervenute, valutando le esecuzioni inviate tramite video.

Gli otto finalisti del concorso

Ecco l’elenco dei concorrenti ammessi alla fase finale della manifestazione riservata a pianisti di età compresa tra i 6 e i 16 anni, che vedrà l’assegnazione di tre premi, sulla base del livello espresso dai singoli candidati, oltre ad altri premi speciali: in particolare il miglior candidato della Categoria D sarà direttamente ammesso alle prove in presenza a Seregno per l’edizione del concorso Pozzoli in programma nel 2025, esonerato quindi dal partecipare alla preselezione “a distanza”.

I nomi dei giovani talenti del pianoforte

Categoria A (nati 2017 e seguenti): Alberto Cartuccia Cingolani (Italia). Categoria C (nati 2010, 2011, 2012, 2013): Raffaello Giannini (Italia), Deni Kokhanovskii (Russia), Patrizia Amnane Di Lella (Italia). Categoria D (nati 2007, 2008, 2009): Mattias Antonio Glavinic (Italia - Croazia), Sara Jovic (Serbia), Carolina Orione (Italia) e Jiayi Angela Yin (Australia).