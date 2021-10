Tutte le proposte dell'associazione Villa Monguzzi

Biassono

Da lunedì 8 novembre inizieranno le iscrizioni al sodalizio che ha compiuto 11 anni.

Da lunedì inizieranno le iscrizioni all’associazione culturale Villa Monguzzi di Biassono per l’anno 2022.

Gli iscritti all'associazione Villa Monguzzi

"Gli attuali iscritti sono in continua evoluzione e prevediamo di raggiungere il medesimo numero degli anni precedenti - spiega il presidente Costantino Pamovio - L’operato del sodalizio, che il 23 ottobre ha festeggiato 11 anni, si delinea principalmente nelle seguenti attività: Università del tempo libero Pietro Verri, attività culturali e socio-ricreative, accademie musicali, corsi di lingua e ginnastica. Per quanto riguarda l’università, i corsi proposti sono i seguenti: acquerello, conversazioni con il giudice di pace e con l’avvocato, creatività ed emozioni, disegno di visi e figure, donne nell’arte e nella storia, erbe, spezie, salute e stili di vita, filosofia per tutti, fisioterapia, fotografia, ginnastica pelvica, gli Egizi, la Milano del terzo millennio, laboratorio di poesia creativa, letteratura, addobbi creativi per Natale e Pasqua, primo soccorso, storia dell’arte e yoga oltre la pratica fisica". In allegato trova leaflet comprensivo di QR Code che Le consentirà di accedere al dettaglio dell’offerta formativa, disponibile anche al seguente link: https://www.unitelbiassono.it/wp-content/uploads/2021/09/Depliant-UTL-2021-22.pdf

Le attività proposte

"In merito alle attività culturali l’associazione ha organizzato in passato e intende riprendere a farlo, ora che la situazione legata al Covid-19 sta concedendo un graduale ritorno alla realtà, visite guidate a mostre d’arte, quali per esempio "Donne nell'arte. Da Tiziano a Boldini" presso Palazzo Martinengo a Brescia, poi annullata a causa della pandemia, che è in fase di riprogrammazione - spiega il presidente - In ambito musicale, in collaborazione con l’apprezzata scuola nazionale di musica Lizard, è possibile iscriversi a molteplici corsi di canto, chitarra e pianoforte. Ci sono poi le attività socio-ricreative che comprendono tombola, tombolino, burraco, scala40: appuntamenti settimanali-mensili, spesso protagonisti anche di tornei diurni o serali. Parallelamente sono organizzati piccoli eventi quali intrattenimenti musicali, spettacoli teatrali o merende-aperitivi a tema. Inglese e spagnolo sono le due lingue straniere che è possibile studiare presso l’associazione, disponibili per vari livelli. Infine, i corsi di ginnastica attivi da diversi anni, sono frequentati con entusiasmo da numerosi soci".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 2 novembre 2021.