Tutto pronto per "Scienza a Seveso"

Due incontri e una mostra nella nuova edizione di "Scienza a Seveso", rassegna scientifica promossa da Euresis, associazione Don Mezzera e dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente (Fla).

In Fla "Scienza a Seveso"

La sede della Fla in largo 10 luglio 1976 si prepara ad ospitare la nuova edizione di "Scienza a Seveso", appuntamento ormai tradizionale promosso dalle associazioni Euresis, Don Mezzera, dalla Fla e con il patrocinio del Comune.

Il via con l'incontro serale "Immagini in medicina", in programma venerdì 3 novembre alle 21. Sarà presente Alberto Torresin, dirigente fisico, che parlerà di radiografie ed ecografie: verrà presentato come si sono evolute e cosa ci aspetta in futuro.

Venerdì 10 novembre è invece in programma "Immagini in astronomia", sempre alle 21. Relatore Davide Maino, del dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano. Si parlerà di galassia e gravità e delle immagini ad esse legate.

Mostra sulle immagini scientifiche

Oltre ai due appuntamenti serali, "Scienza a Seveso" organizza anche una mostra: "In oculis facta: il ruolo dell'immagine nella conoscenza scientifica". L'inaugurazione è in programma domenica 5 novembre alle 17. La mostra sarà aperta sino all'11 novembre dalle 15.30 alle 18.30.

Al mattino ci sarà l'apertura dedicata alle scuole. L'obiettivo della mostra è scoprire il ruolo che le immagini ricoprono nella conoscenza scientifica, consapevoli del ruolo che ha oggi l'immagine nella percezione della realtà. Un percorso che si articola su due filoni di indagine: dal microcosmo al macrocosmo.