Notte senza interventi di soccorso quella appena trascorsa in Brianza. Nella serata di ieri, domenica 13 settembre, invece si registrano due incidenti e due persone soccorse per malore.

Un grave malore e diversi incidenti nella serata di ieri

L’intervento più urgente intorno alle 21.35 in via Tiepolo a Monza. Qui un uomo di 45 anni si è improvvisamente sentito male ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Le condizioni del 45enne sono purtroppo peggiorate nel giro di poco e i soccorritori, intervenuti sul posto in codice giallo, hanno predisposto il trasferimento d’urgenza al San Gerardo in codice di massima gravità.

Sempre nella serata di ieri segnaliamo due incidenti avvenuti a Nova Milanese e Verano: nel primo caso si è trattato di uno scontro tra due auto lungo via Vittorio Veneto. Nell’impatto, avvenuto intorno alle 22.30, è rimasta lievemente ferita una 49enne. Nel secondo caso invece si è trattato di una caduta da bici avvenuta in via dante un’ora più tardi. A intervenire sul posto sono stati i volontari di Seregno soccorso che hanno trasportato il ciclista 33enne in ospedale per accertamenti.

Infine segnaliamo anche il malore di una donna di 79 anni a Bovisio. L’anziana si è sentita male poco dopo le 21 ed è subito accorsa sul posto l’ambulanza della croce verde di Lissone. Le condizioni della 79enne sono apparse serie ma non gravissime: per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

TORNA ALLA HOME