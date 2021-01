Un manuale per affrontare in sicurezza il nuoto in mare aperto. Avventura letteraria per il campione ornaghese Giuseppe Montesanti.

Dal mare aperto alla piattaforma “Kobo”

Un manuale pensato per chi si avvicina a una disciplina tanto affascinante quanto pericolosa come quella del nuoto in acque libere. E’ uscito nei giorni scorsi il primo libro di Giuseppe Montesanti, ornaghese famoso in tutta Italia per le sue grandi imprese in mare aperto.

“Quando mi sono avvicinato a questa disciplina mi sono accorto che non c’era alcun manuale pensato per i neofiti – racconta Montesanti – Ora che i praticanti sono sempre di più ho deciso quindi di provare a colmare questa lacuna e nel corso degli ultimi anni mi sono impegnato nella realizzazione di questo manuale, dal titolo “Nuoto di fondo in acque libere”. Sono oltre 140 pagine, in cui cerco di toccare un po’ tutte le tematiche che caratterizzano il nuoto di fondo”.

Disponibile sulla piattaforma «Kobo», il manuale è uscito lo scorso 27 dicembre e vede il contributo di due medici.

“All’interno del libro si parla di preparazione tecnica, atletica, di alimentazione – continua il nuotatore ornaghese – Il tutto con riferimenti alle tre discipline del mare aperto: mezzofondo, fondo e granfondo”.

Un occhio di riguardo è stato dedicato da Montesanti alla sicurezza, elemento fondamentale per affrontare nel modo giusto le acque del mare.

“Non bisogna mai dimenticare che un conto è nuotare in piscina, un conto è nuotare in mare – conclude l’ornaghese, capace lo scorso anno di superare a nuoto le Bocche di Bonifacio – Quando si è in mezzo in mare non si può improvvisare. Il mare non perdona”.

