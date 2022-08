Una mostra dedicata a Bellusco e alle bellezze del territorio. L'esposizione dei dipinti di Giovanni Brambilla verrà allestita all'interno del Castello da Corte.

Una trentina le opere esposte

Una mostra dedicata alle bellezze di Bellusco, ospitata all’interno di uno dei cuori pulsanti del paese. E’ quella che verrà inaugurata domenica 3 settembre nel Castello da Corte e che poterà la firma di Giovanni Brambilla. Le sale del Castello ospiteranno le opere del famoso pittore: in totale saranno circa una trentina i dipinti esposti, in particolare paesaggi legati alla tradizione figurativa lombarda. I dipinti riproducono le bellezze della stessa Bellusco, ma anche di realtà del circondario: un’occasione da non perdere quindi per tutte le persone amanti del territorio. Pittore di fama internazionale, Giovanni Brambilla ha esposto in Europa e in Giappone, realizzando anche le vetrate della chiesa della S.S. Trinità di Milano. La mostra verrà inaugurata domenica alle 17 e rimarrà aperta nel fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

A seguire, un concerto a San Martino Vescovo

In serata, l'arte figurativa lascerà spazio alla musica. La chiesa parrocchiale, infatti, ospiterà il concerto per voce solista e organo che vedrà protagonisti il soprano Gaia Nicosia e l'organista Massimo Borassi. Nel corso della serata verranno eseguite musiche di Handel, Vivaldi, Rossini e Franck. L'evento è organizzato a cura del Comitato Pro Organo.