Si apre il 29 novembre, nella galleria della Biblioteca Civica a Vimercate, una mostra fotografica dedicata a Fulvio Roiter, uno dei fotografi italiani più celebri del XX secolo, autore di reportage in tutto il mondo e divenuto celebre per le sue immagini che ritraggono Venezia con una raffinatezza unica.

Veneziano di nascita (è nato a Meolo nel 1926) e morto a Venezia a 90 anni, nel 2016, Roiter si dedicò alla fotografia dal 1947. Per venticinque anni privilegiò l’uso del bianco e nero, con un rigore formale e compositivo assoluto e una tecnica giocata sul contrasto. Un contrasto dalla potente forza evocativa che continuò a perseguire anche nella successiva ricerca sul colore.

La sua dedizione alla fotografia di paesaggio e al bianco e nero lo hanno reso un punto di riferimento nell’arte fotografica italiana e internazionale.

Per questa iniziativa la Biblioteca Civica indirizza un ringraziamento particolare a Matteo Giuffrida che con l’Associazione “La mongolfiera” contribuisce ogni anno ad arricchire, con autori di importanza internazionale, le esposizioni della Biblioteca.

La mostra è visitabile dal 29 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, con ingresso gratuito, durante gli orari di apertura della Biblioteca.