Una serata per ricordare Sergio Ramelli, lo studente milanese di 18 anni e militante del “Fronte della Gioventù”, ucciso nel 1975 da alcuni militanti della “Sinistra extraparlamentare”.

Questo quanto ha organizzato il circolo di Fratelli d’Italia di Cornate d’Adda attraverso la presentazione di un libro sulla sua storia dal titolo «Sergio Ramelli – Una storia che fa paura». L’appuntamento è fissato per la serata di domani, lunedì 29 settembre alle ore 20.30 nella sala Leonardo di via Volta a Cornate.

I protagonisti della presentazione

Nel corso della serata, che sarà introdotta dal presidente del circolo locale di Fdi, Eliseo De Marco, interverranno gli autori del libro Guido Giraudo e Andrea Arbizzoni insieme alla consigliera regionale e presidente della commissione carceri Alessia Villa e l’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A moderare l’incontro ci sarà Fabio Quadri, capogruppo della lista Centrodestra Unito in consiglio comunale.