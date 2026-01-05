L'artista ornaghese è stato selezionato per realizzare una scultura che farà parte della scenografia del concerto, che sarà trasmesso il 6 gennaio subito dopo Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia

Ci sarà anche la Brianza nel concerto dell’Epifania che verrà trasmesso nella giornata di domani, martedì 6 gennaio, su Rai 1 dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. Non stiamo parlando di alcun musicista però, bensì dell’artista di Ornago Simon Saronni, che con una delle sue opere sarà presente sul palco del concerto.

Un’opera dell’artista Saronni al concerto dell’Epifania di Rai 1

Si tratta di un lavoro dal titolo «Il grano della pace», che trae ispirazione proprio dal tema a cui è legato il concerto, arrivato quest’anno alla sua 31esima edizione. Si tratta del messaggio di Papa Leone XIV per l’annuale Giornata Mondiale della Pace con un invito a rifiutare la logica della violenza e della guerra «Verso una pace disarmata e disarmante».

L’impegno a sostenere lo sforzo e la comune attesa è riassunta nell’immagine scelta per l’edizione targata 2026: Il grano della Pace, ricorda infatti, come una delle istantanee più potenti dell’efferatezza e della disumanità di ogni guerra è proprio nelle fila interminabili di persone inermi, che, al confine tra il continuare a vivere e l’iniziare a morire, gridano la loro fame di cibo e di aria, di acqua e di mare, di pace e di terra.

Per questo motivo l’artista ornaghese Saronni, insieme al collega vietrese Mirkò hanno voluto dare forma e colore, ognuno con il proprio talento, a questa scelta di campo con due opere, che raccontano con un’istantanea d’arte l’attesa di pace che interpella il nostro tempo. Entrambe le opere saranno inserite così nella scenografia della narrazione televisiva.

Le parole dell’artista

«Sono molto felice di essere stato selezionato per questo lavoro e per questa opportunità – commenta proprio l’artista ornaghese – Devo ringraziare molto Giuseppe Reale, l’autore del concerto, con il quale avevo già collaborato proprio lo scorso anno in occasione di una mostra a Napoli e che ha deciso di puntare ancora su di me».

L’artista ornaghese si è messo all’opera per il lavoro solo all’inizio del mese di dicembre. La conferma è infatti arrivata proprio solo poche settimane fa, nonostante si parlasse di questa opportunità già da tempo. Dunque una bellissima occasione per Saronni di poter mostrare la propria arte a tutta Italia, attraverso questo concerto:

«Sì sarà sicuramente un’ottima visibilità e ne sono molto felice – prosegue l’ornaghese – Diciamo che anche per l’arte contemporanea è un modo di esprimersi in modo straordinario. Sono veramente grato per questa occasione e devo ringraziare anche tutto l’ambiente che ho trovato qui a Napoli con persone incredibili e di buon cuore, proprio come Reale, che mi hanno permesso di poter esprimere la mia arte al meglio».

Il programma televisivo, prodotto dall’Associazione Culturale Musica dal Mondo dopo essere stato registrato nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio, andrà in onda come detto, proprio domani martedì 6 gennaio, su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, attorno a mezzanotte.