Vaccini spray per i bimbi a Vimercate e a Carate

Più di 150 bambini vaccinati a Vimercate, altrettanti a Carate. E’ partita la campagna di vaccinazione contro l’influenza di stagione lanciata da Asst Vimercate per i più piccoli.

Vaccino innovativo

Non con la classica iniezione ma con l’utilizzo del vaccino spray nasale destinato ai bambini, a partire dai 2 anni e fino ai giovani di 18. Questo tipo di vaccino contro l’influenza stagionale si somministra come un semplice spray, a due spruzzi, uno per narice, al posto della classica puntura tanto temuta dai più piccoli.

“Un vaccino innovativo, assolutamente sicuro”, fanno sapere dall’Azienda socio sanitaria territoriale.

Nella prima giornata dedicata, sabato scorso 5 dicembre, sono stati vaccinati 155 a Vimercate e altrettanti a Carate.

Il primario

“L’affluenza – è stata complessivamente ordinata, con un sufficiente distanziamento all’arrivo, nella fase di consegna, compilazione e restituzione dei moduli, nella fase di vaccinazione ed in quella successiva di attesa (15 minuti) – ha spiegato spiega Marco Sala, primario della Pediatria di Vimercate – Ottima la collaborazione da parte di tutto lo staff”.

Sabato 12 si replica

La prima giornata di sabato 5 sarà replicata anche sabato 12, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, con prenotazione presso il contact center regionale.

A tutti i bambini è stato regalato e sarà regalato un libro conservato nella biblioteca del reparto nell’ambito del progetto “Nati per leggere”.

Torna alla home.