Da domenica 9 maggio Villa Tittoni si prepara ad accogliere nuovamente le visite guidate in presenza, per continuare a vivere lo storico monumento come spazio della Città.

Villa Tittoni, nel weekend riprendono le visite guidate in presenza

Si torna quindi ad ammirare i dettagli architettonici dell’edificio, le particolarità, gli stili, la storia, gli spazi attraverso le visite guidate gestite dell’Associazione culturale GuidArte, che condurranno i visitatori nelle suggestive sale del piano terra e della cappella neorinascimentale, decorata a encausto dai fratelli Gerli. Tutto si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali finalizzate al contenimento del Covid-19.

“Ci sono luoghi che incantano al primo sguardo, luoghi dove la storia ha lasciato un segno, luoghi dove poter vivere nuove esperienze: questa è Villa Tittoni – racconta l’Assessore alla Cultura Cristina Redi. Un’esperienza unica e indimenticabile è sicuramente una visita guidata, le sue splendide sale, il suo giardino e i sotterranei che, grazie al progetto del Parco delle Culture, cofinanziato da Fondazione Cariplo, sono stati restituiti al grande pubblico”.

Il calendario:

– domenica 9 maggio – ore 15.00,16.00, 17.00

– domenica 6 e 27 giugno – ore 15.00,16.00, 17.00

– domenica 11 luglio – ore 16.00, 17.00, 18.00

– domenica 29 agosto – ore 16.00, 17.00, 18.00

Durata: 1 ora circa

Costi: € 8,00 (intero) / 5,00 (*ridotto bambini 6-12 anni e over 65)- gratuito bambini fino a 5 anni e disabili (accompagnatore a pagamento)

Prenotazione obbligatoria sul sito: www.villeaperte.info