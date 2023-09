Villasanta, ecco i nuovi orari della biblioteca

La Biblioteca Civica Aldo Moro di Villasanta presenta i nuovi orari: chiusura più tardi la sera e apertura anche il sabato pomeriggio. Da domani, martedì 5 settembre, dopo un lavoro organizzativo partito qualche mese fa, entra in vigore il nuovo orario in Villa Camperio.

Le modifiche

Le modifiche pianificate per andare incontro alle esigenze dell’utenza sono di due tipi:

• La fascia di apertura quotidiana slitta di mezz’ora, passando da ore 9.00 – ore 18.00 a ore 9.30 – ore 18.30. Tale modifica intende offrire l’occasione del servizio attivo nella fascia oraria serale, più comoda per chi lavora tutto il giorno.

• La biblioteca riapre i battenti il sabato, dalle 14.30 alle 17.30. L’apertura in questa giornata della settimana non era ripartita dopo il lockdown del Covid. Ad ostacolarla: un problema di carenza di personale. Per poter tornare a garantire il servizio il sabato pomeriggio si è disposta l’assunzione tramite cooperativa di una apposita figura. Con questo provvedimento la biblioteca di Villasanta passa da 31,5 ore settimanali di apertura al pubblico a 34,5 ore.

L’attività dello smart locker

A questo nastro orario di servizio si aggiunge anche l’attività dello smart locker, installato a Villasanta in modo pionieristico rispetto agli altri comuni del sistema bibliotecario, nell’ottobre 2022.

Il locker è collocato nell’androne di Villa Camperio. Consente sia la riconsegna sia il ritiro del materiali in prestito in una fascia oraria più ampia di quella di attività della biblioteca. Gli utenti possono infatti accedervi negli orari di apertura del portone di Villa Camperio (ore 06.00 – 22.00). La risposta dell’utenza è stata positiva. Dall’ottobre 2022 al 31 marzo 2023 è stato usato per circa 1100 prestiti.

La soddisfazione dell'assessore Fagnani