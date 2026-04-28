Vimercate e il Must ospiteranno la grande arte

Il Comune di Vimercate ospiterà la quarta edizione del ciclo di mostre gratuite dedicato al patrimonio artistico italiano, in programma tra ottobre e dicembre 2026.

La scelta

Vimercate è stato selezionato come sede ospitante della quarta edizione de La Grande Arte in Brianza, la prestigiosa rassegna promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ETS in collaborazione con le Gallerie d’Italia – Intesa Sanpaolo.

La mostra si terrà tra ottobre e dicembre 2026 e avrà come sede il Museo Must di Vimercate, valutato cornice ideale per accogliere un capolavoro dell’arte italiana che sarà reso accessibile gratuitamente all’intera comunità.

La Grande Arte in Brianza è uno dei progetti culturali più significativi del territorio lombardo: ogni anno porta un’opera di straordinario valore in un luogo simbolico della Brianza, trasformando l’esposizione in un’occasione di partecipazione, educazione e riscoperta collettiva. Nelle prime tre edizioni, la rassegna ha coinvolto un numero crescente di visitatori, studenti e volontari, confermandosi un modello virtuoso di valorizzazione culturale locale capace di attirare l’attenzione anche a livello nazionale.

I capolavori esposti nelle precedenti edizioni

Le edizioni passate hanno portato in Brianza capolavori di assoluto rilievo: la Madonna del Latte di Marco d’Oggiono (Oggiono, 2023), Il Narciso di Caravaggio (Villa Confalonieri, Merate, 2024) – che ha visto 45.000 presenze in città – e Venere che benda Amore di Tiziano (Villa Cusani Confalonieri, Carate Brianza, 2025) con 25.000 visitatori.

Un percorso di eccellenza che nel 2026 approda a Vimercate, segnando un’ulteriore tappa di questo straordinario viaggio nell’arte italiana.

La scelta di Vimercate e del Museo Must rappresenta un riconoscimento del valore culturale e della capacità organizzativa del nostro territorio. Accogliere un’opera d’arte di tale livello significa offrire alla cittadinanza un’esperienza straordinaria, del tutto gratuita, e confermare il ruolo di Vimercate come punto di riferimento

culturale per tutta la Brianza. Ulteriori dettagli sull’opera ospitata e sul programma di eventi collaterali saranno comunicati nei prossimi

mesi. Per informazioni sull’iniziativa: www.lagrandearteinbrianza.it.

“Quando una fondazione come Costruiamo il Futuro, che collabora con le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, sceglie il nostro Museo MUST come sede di un capolavoro dell’arte italiana, è una notizia di cui essere orgogliosi. Significa che il lavoro fatto in questi anni per costruire un luogo di cultura vivo e aperto ha dato i

suoi frutti. Vimercate merita di essere conosciuta, e La Grande Arte in Brianza 2026 ci darà questa vetrina”, ha detto Francesco Cereda sindaco di Vimercate.