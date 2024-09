Un successo le visite guidate ai restauri in Basilica

Un successo le visite guidate in Basilica a Seregno per ammirare i restauri delle cappelle, in parte ancora in corso.

Due visite guidate ai restauri in Basilica

Hanno registrato un tangibile interesse le due visite guidate organizzate sabato 14 e domenica 15 settembre, nel pomeriggio, alla scoperta dei restauri alle cappelle della Basilica San Giuseppe, ancora parzialmente in corso. L’iniziativa è stata proposta dalla parrocchia, con la collaborazione dei circoli culturali San Giuseppe e Seregn de la memoria (foto gentilmente concesse da Maurizio Esni).

Gli affreschi ritrovati nelle cappelle

I visitatori - guidati dall'architetto Carlo Mariani, direttore dei lavori e conservatore della Biblioteca capitolare Paolo Angelo Ballerini e dalla restauratrice Chiara Ferrario - hanno avuto l'occasione di conoscere in modo particolare gli affreschi ritrovati nelle cappelle dell’Immacolata e del Santo Crocifisso: erano stati coperti durante gli interventi eseguiti negli anni Sessanta e da allora non erano stati più visibili. Molto apprezzata dai partecipanti la possibilità di salire sui ponteggi, per immergersi più da vicino negli ambienti delle due cappelle.