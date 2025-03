A fine anno chiude Leroy Merlin a Caponago. Garantiti i posti di lavoro

Leroy Merlin riorganizza i punti vendita: sono tre le chiusure in programma tra il 2025 e il 2026, ma l'azienda ha comunque confermato che i dipendenti saranno ricollocati in altri store. Uno degli store destinti alla chiusura è quello di Caponago: il negozio abbasserà le saracinesche a dicembre 2025.

Caponago chiude, potenziato Carugate

Nel corso dei prossimi mesi, per garantire una ancora migliore esperienza d’acquisto e qualità del servizio offerto ai consumatori, l’Insegna sosterrà investimenti e interventi di ammodernamento nei punti vendita di Rozzano e Carugate, con la conseguente chiusura dei limitrofi punti vendita di Assago e Caponago, prevista rispettivamente per settembre e dicembre 2025.

La revisione della rete commerciale sul territorio milanese avverrà nel pieno rispetto dei livelli occupazionali garantiti dagli attuali contratti di lavoro. Leroy Merlin tutelerà infatti la continuità lavorativa dei propri Collaboratori, valorizzandone le competenze professionali all’interno dell’azienda, nei negozi presenti sul territorio milanese.

Questo progetto si inserisce in un più ampio piano di sviluppo dell’Insegna in Lombardia, per un investimento complessivo di oltre 42 milioni di euro.

La riorganizzazione di Leroy Merlin

Intanto Leroy Merlin, azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare la propria casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, annuncia l’apertura, ad aprile 2026, di un nuovo punto vendita nel comune di Arese.

La nuova apertura rientra in un progetto di ridefinizione della presenza di negozi di Leroy Merlin nell’area metropolitana di Milano, volto a garantire una sempre maggiore capillarità sul territorio e maggiore vicinanza ai clienti, per rispondere in maniera mirata alle loro esigenze.

A tal fine, a maggio 2026 l’insegna prevederà la contestuale chiusura del negozio di Baranzate: i clienti di questo store potranno continuare a usufruire dei servizi e dell’offerta di Leroy Merlin presso il nuovo punto vendita di Arese.

(in copertina il punto vendita di Caponago)