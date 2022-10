È stato pubblicato sul sito del Comune di Seregno l’avviso di manifestazione di interesse per poter chiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese Storiche. La prima finestra utile si chiude il 15 febbraio 2023: le domande di iscrizione devono pervenire entro questa data alla PEC dell’Ente (seregno.protocollo@actaliscertymail.it).

A Seregno al via le domande per richiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese Storiche

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione e preceduta dall’approvazione in Consiglio Comunale del “Regolamento delle Imprese Storiche di Seregno”, si pone l’obiettivo di salvaguardare, promuovere e valorizzare, nell’ambito delle politiche di sviluppo e di marketing territoriale, tutte le attività economiche di Seregno di prolungata e ininterrotta tradizione che contribuiscono a elevare il profilo di eccellenza imprenditoriale e di attrattività turistica dell’intero tessuto socio-economico locale.

Chi può richiedere l'iscrizione

Possono richiedere l’iscrizione al Registro le imprese di qualsiasi forma giuridica e appartenenti a qualunque settore economico con sede operativa in Seregno la quale abbia una continuità nel tempo della gestione, anche in caso di subentro nella titolarità di impresa o di modifiche societarie, e della merceologia offerta che ricade in uno dei seguenti periodi:

- tra i 25 e i 49 anni Impresa Storica Seregnese d’argento

- tra i 50 e i 74 anni Impresa Storica Seregnese d’oro

- tra i 75 e i 99 anni Impresa Storica Seregnese di diamante

- 100 anni e oltre Impresa Storica Seregnese di platino

La cerimonia organizzata dal Comune

I requisiti temporali devono essere maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda. Le imprese che avranno titolo di potersi fregiare dei sopra citati riconoscimenti saranno poi celebrate nel corso di un evento pubblico appositamente organizzato dall’Amministrazione Comunale. Tali riconoscimenti si intendono separati e indipendenti, oltre che di esclusiva valenza locale, dai riconoscimenti di cui alla normativa regionale di settore e relative disposizioni attuative. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale dell’avviso (pubblicato in allegato insieme al fac simile di domanda di iscrizione).