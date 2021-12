Aiuti

Il bilancio conclusivo per il 2021 a Seregno parla di 359 aziende sostenute sul territorio.

Trecentocinquantanove aziende sostenute per un contributo complessivo di quasi 800 mila euro: questo il bilancio conclusivo per il 2021 dei bandi Seregno Riparte!, contributi straordinari a favore delle imprese duramente provate dall’emergenza sanitaria.

A Seregno quasi 800mila euro a sostegno delle imprese

Nel dettaglio il bando Ristori era riservato a soggetti che avevano registrato un danno economico importante a seguito dell’emergenza sanitaria. Si è trattato di bandi con contributi a fondo perduto erogati con modalità “a sportello”, cioè fino ad esaurimento dei fondi disponibili (da un importo iniziale di 200 mila euro, il bando è stato rifinanziato fino al budget finale di 600 mila euro complessivi per accogliere il maggior numero di istanze possibili). I contributi sono stati erogati a 313 operatori, 109 dei quali commercianti ambulanti del mercato.

Il bando di innovazione tecnologica favoriva imprese e lavoratori autonomi che, nel periodo di crisi, avevano investito per l’acquisto di prodotti e/o servizi informatici funzionali all’attività, in particolare per promuovere la digitalizzazione delle attività produttive e commerciali e il ricorso allo smart working e all’e-commerce. Sono stati 37 i soggetti beneficiari del contributi, di cui tre liberi professionisti. Questo bando si poneva in prosecuzione con quello del precedente anno a cui avevano aderito 136 imprese per contributi complessivamente erogati di oltre 200 mila euro.

Il bando efficientamento energetico prevedeva l’erogazione di contributi a favore di imprese che, pur in periodo emergenziale, abbiano investito per la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti elettrici e produttivi, nonché per l’utilizzo efficiente dell’energia attraverso l’acquisto di apparecchiature e macchinari a basso impatto ambientale. Un bando a cui hanno avuto accesso nove beneficiari.

Prospetto riassuntivo dei contributi erogati

"Uno stimolo allo sviluppo dell'economia locale"

“Abbiamo messo a disposizione cifre importanti, superiori a quanto inizialmente preventivato, per dare una risposta al mondo delle imprese, soprattutto delle piccole e medie realtà - ha commentato Ivana Mariani, assessore allo Sviluppo Economico. Abbiamo cercato di fornire risposte concrete e veloci agli interventi ritenuti indispensabili per attutire gli effetti dell’emergenza pandemica. Ma abbiamo anche pensato a misure che sostenessero la ripartenza e favorissero il riposizionamento competitivo rispetto ai mercati. Abbiamo così offerto l’opportunità di accedere a strumenti e risorse unici nella storia di Seregno a sostegno dell’innovazione e della trasformazione tecnologica ed ecologica, misure considerate prioritarie per ottimizzare l’uso delle risorse, semplificare e rendere più sostenibili i processi produttivi e di vendita. Siamo fiduciosi che l’ampiezza e l’eterogeneità degli interventi che con questi contributi a fondo perduto sono stati realizzati possano fungere da stimolo allo sviluppo di tutta l’economia locale, garantendo crescita e maggiore competitività alle nostre aziende”.