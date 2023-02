Approfondire la proposta di valore di Fast Trade Iberica e presentare la realtà industriale e produttiva di Fontana Gruppo, multinazionale leader del settore dei fasteners. Questo, in sintesi, l’obiettivo dell’incontro tenutosi tra Fast Trade e Neopro, la nuova società spagnola costituita dalle cooperative di ferramenta Comafe e QF Plus, presso l’Headquarters di Veduggio con Colzano.

A Veduggio l'incontro tra Fast Trade e Neopro

«Il settore ferramenta in Spagna è da sempre organizzato in gruppi cooperativi pensati per migliorare la capacità di acquisto e di negoziazione – afferma Jordi Freixas, Country Manager di Fast Trade Iberica – Attualmente Fast Trade Iberica è uno dei distributori principali di fasteners standard per il settore ferramenta ma il nostro obiettivo ora è quello di entrare nel nuovo circuito Neopro».

Si tratta infatti della più grande organizzazione di settore presente sulla penisola iberica, con un fatturato di 150 milioni di euro, un servizio di oltre 800 punti vendita distribuiti in tutta la Spagna, che comprende 10 marchi di proprietà e brand del calibro di Optimus, Ferrokey e Ferrcash.

«Il mercato spagnolo si sta sempre più strutturando – spiega Alfredo Diaz, Direttore Generale Neopro – e di conseguenza ha necessità di avvalersi di fornitori con capacità sufficienti per rispondere ai grandi volumi in maniera rapida, flessibile ed efficiente». In questo contesto, entrambe le parti sono d’accordo sul fatto che «Fast Trade può davvero fare la differenza, grazie alla sua rete di vendita ben strutturata sul territorio, a cui si aggiunge il canale digitale con l’e-commerce, e all’esperienza e know how di Fontana Gruppo», come dichiara Jesus Herrera, CEO di Fast Trade.

L'incontro e la visita allo stabilimento

All’incontro hanno partecipato i presidenti e direttori generali di Comafe e QF Plus insieme a un gruppo di soci che, a seguito del meeting, hanno potuto visitare lo stabilimento di Fontana Luigi S.p.A., che sorge proprio di fianco alla sede di Fontana Gruppo.

«La visita in stabilimento ci ha permesso di vedere da vicino l’intero processo produttivo di un fastener - commenta Delfi Sirvent, Presidente di QF Plus – e di comprendere ancora meglio la capacità industriale e produttiva di Fontana Gruppo».

Sulla stessa linea di pensiero è Enrique Pagnon, Presidente di Comafe, il quale aggiunge: «Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Fast Trade e questo incontro è solo l’inizio per sviluppare nuove strategie future».

A questa visita farà seguito un incontro presso la sede spagnola di Fast Trade per definire le capacità e risorse operative a livello locale e continuare a lavorare insieme per espandere l'attuale livello di cooperazione.