L'Assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Desio lancia un'indagine per l'ulteriore sviluppo delle azioni di supporto agli imprenditori desiani. Dopo che Regione Lombardia ha aperto una nuova linea di finanziamento con l'obiettivo di sostenere i Distretti più innovativi e le eccellenze progettuali l'Assessorato al Commercio e Marketing Territoriale del Comune di Desio ha accettato questa ulteriore sfida progettuale. In questo senso lavorerà direttamente con gli imprenditori desiani, per mettere a punto un progetto che, se vincente, porterà altra linfa alle azioni già messe in campo dall'amministrazione comunale.

Al lavoro con gli imprenditori desiani per lanciare nuove azioni di supporto e sviluppo

"Ci stiamo muovendo su più fronti, in collegamento costante con l'assessorato agli eventi e al lavoro - racconta Samantha Baldo, Assessore al Marketing Terrioriale - si è appena conclusa l'edizione di quest'anno dei mercoledì di Desio, abbiamo aperto un contributo per gli imprenditori che assumono e siamo accanto alle attività del territorio con il lavoro di promozione del progetto di e-commerce shopping desio, accompagnando chi ha difficoltà o timori ad andare online con la propria attività. Non basta creare gli strumenti, l'amministrazione comunale può e deve assumere il ruolo di facilitatore, disegnando opportunità diverse per realtà molto differenti tra loro, senza tralasciare la logistica. Questa modalità operativa è il nostro impegno quotidiano con il supporto degli uffici a cui abbiamo dato obiettivi precisi."

"Il nuovo bando di Regione Lombardia dedicato ai distretti del commercio lombardi - prosegue Baldo - è l'occasione per implementare ulteriormente gli strumenti che abbiamo già messo in campo, operando gli sviluppi che gli stessi imprenditori e commercianti ci segnaleranno. Ecco perchè abbiamo aperto questa indagine. Auspichiamo che gli imprenditori e i commercianti comprendano l'importanza di far sentire la loro voce, partecipando e consentendoci così di mettere a punto delle azioni realmente rispondenti alle loro necessità e alla loro volontà e possibilità di mettersi in gioco."

Il questionario

L'indagine, che si concluderà il 15 agosto 2022, è condotta in collaborazione con Confartigianato Desio e Confcommercio con l'Associazione Territoriale Alta Brianza. Il questionario è accessibile online sul sito del Comune di Desio ed è rivolto a tutte le attività economiche urbane di Desio (esercizi pubblici, commercianti, ambulanti, artigiani, imprese di servizi) .

L'analisi delle risposte fornite sarà alla base del progetto che l'Assessorato presenterà a Regione Lombardia con l'obiettivo di ottenere un finanziamento nell'ambito della misura “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024".